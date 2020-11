Szoboszlai lehet a Salzburg következő csúcsterméke

2020. november 1. 17:32

Szoboszlai Dominik a magyar válogatottban is alapembernek számít. MTI/AP

Minden tulajdonsága megvan, hogy világklasszis legyen. Fejben nagyon gyors, jól lát a pályán, gólerős és "csak" 25 millióba kerül.

Hosszas írást közölt Szoboszlai Dominikról a játékoselemzésekkel foglalkozó breakingthelines oldal, melynek lényege, hogy a magyar játékosnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy Erling Haaland, valamint Sadio Mané nyomdokaiba lépjen és a Salzburg következő csúcstermékévé váljon.



Az elmúlt évtizedben a Red Bull Salzburgból számtalan olyan játékos került európai élcsapathoz, akiket ma már világsztárként tartunk számon. Elég csak a fent említett két labdarúgóra vagy Naby Keïtára gondolni. A klub ma is büszkélkedhet fiatal klasszisokkal, Patson Daka (22 éves), Sékou Koïta (20), Enock Mwepu (22) és Dayot Upamecano (22) mind nagy jövő előtt áll, de a csapat legfényesebb tehetsége jelenleg Szoboszlai Dominik.



Hannes Wolf tavaly nyári távozása után Szoboszlai jóval több lehetőséget kapott és úgy tűnik, élni tudott vele. Nem véletlen, hogy már a tavalyi szezon végén felkeltette az európai élkubok érdeklődését. Az idei szezonban 10 meccsen 5 gólnál és 7 gólpassznál jár, és mivel jelenlegi értéke "csak" 25 millió euró, nem kizárt, hogy 2022-i szóló szerződése ellenére ő lesz a következő Salzburg-játékos, aki Európa egyik nagy klubjához igazolhat.



A lap szerint a magyar játékos egyik legjobb tulajdonsága a kulcspasszok meglátása. Egy meccsen átlagban 3,95 alkalommal passzol a büntetőterületen belülre és ezek közül 3,15 gólhelyzetet teremt. Kiemelik, bár többnyire a jobb lábára cselez, mozgásával meg tudja zavarni a védőket, akik nem tudják eldönteni, hogy csel vagy passz következik.



Úgy vélik, elsősorban fejben nagyon gyors és dinamikus passzainak köszönhetően csapata hamar át tud lendülni a pálya középső harmadán. Ha nem a támadást szervezi, remekül zárkózik fel a támadásokhoz és a kapu előtt is feltalálja magát, a Bajnokok Ligája-csoportkör idei első két fordulójában eddig két gólt szerzett.



A breakingthelines a fentebb leírt tulajdonságai alapján két klubban tudja őt leginkább elképzelni. Az Arsenalban jelenleg nincs amolyan klasszikus irányító, miután nem számolnak Mesut Özillel. Bár megpróbálták megszerezni Houssem Aouart a Lyontól, de sokallták érte a 60 millió eurót. Ahhoz, hogy ismét és folyamatosan a Premier League élcsapatai közé tartozzanak, elengedhetetlenül szükséges egy irányító középpályás.



A másik klub a Gulácsi Pétert is foglalkoztató RB Leipzig, melynek edzője, Julian Nagelsmann kiemelten fontosnak tartja, hogy csapata minél gyorsabban, sok mozgással jusson el az ellenfél kapuja elé, amiben Szoboszlainak komoly szerepe lehet.

m4sport.hu