Nem mozdult sokat a forint

2020. november 2. 09:40

Hétfő reggel 366,9-nél járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a péntek esti árfolyammal. A múlt héten 369 körül is járt a jegyzés, ahonnan már csak egy hajszálra volt a tavasszal látott történelmi forintmélypont 369,6-nál. Onnan tudott gyakorlatilag az utolsó pillanatban rákapcsolni a magyar deviza, így a pénteki nap végére eltávolodott a mélyponttól. A következő napokban elsősorban a nemzetközi hangulat határozhatja meg a forint sorsát is, hiszen a keddi amerikai elnökválasztás után csütörtökön jön a Fed kamatdöntése, emellett a befektetők továbbra is a koronavírus-járvány terjedése miatt aggódnak. A dollárral szemben most 315,32-nél járunk, míg az angol font 406,93 forintba kerül.

portfolio.hu