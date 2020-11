Jogsértő Karácsony Gergelyék cenzúrarendelete

2020. november 2. 12:28

Törvénysértőnek nyilvánította a kormányhivatal Karácsonyéknak az ingyenes lapokat ellehetetlenítő rendeletét, amellyel kapcsolatban törvényességi felhívást is kibocsátottak a főváros felé. A rendelkezést az érintett lapok tulajdonosai, valamint a Magyar Újságírók Közösségének az elnöke is élesen bírálták. HIRDETÉS Budapest Főváros Kormányhivatala törvénysértőnek minősítette a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat által megszavazott, ingyenes lapokra vonatkozó rendeletmódosítást, amellyel kapcsolatban törvényességi felhívást is kibocsátottak a főváros felé – értesült a Magyar Nemzet.

A kormányhivatalnak a Mediaworks Hungary Zrt. október 21-i beadványára küldött értesítésben kifejtették: hivatalból elvégezték a rendelet törvényességi szempontú felülvizsgálatot a főváros tulajdonában álló közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása kapcsán, és a jogsértő helyzet mielőbbi megszüntetése érdekében törvényességi felhívást bocsátottak ki.

Magyar Nemzet