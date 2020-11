Amerikai elnökválasztás - Trump: zavargások lehetnek az alkotmánybíróság döntése miatt

2020. november 3. 08:31

Akár zavargások is kirobbanhatnak az elnökválasztás után a szövetségi alkotmánybíróság azon mostani döntése miatt, hogy a voksolás után három nappal beérkező szavazatokat is figyelembe kell venni - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a wisconsini Kenosha városában helyi idő szerint hétfőn este.

Trump, Pence - yahoo

Az újraválasztásért küzdő republikánus elnök a wisconsini kampánygyűlés előtt - a nap folyamán nem először - újságíróknak elmondta, hogy nem ért egyet a szövetségi alkotmánybíróság ezen döntésével. A testület azután hozta meg e határozatát, hogy a pennsylvaniai legfelsőbb bíróság - a republikánusok perkeresetét elutasítva - engedélyezte a későn beérkező voksok számba vételét is.



Donald Trump később felhozta e kérdést a kenoshai kampánygyűlésen is. "Nagyon veszélyesnek" minősítette az alkotmánybírósági döntést, és sürgette annak felülvizsgálatát. Hozzátette: talán "nem kellene így beszélnie" az alkotmánybíróságról, de döntése nagy csalódást okozott neki. "Szerintem politikai döntést hoztak" - mondta.



Az elnök a kampányrendezvény előtt a Twitteren is foglalkozott az üggyel. A bírósági döntés "olyan súlyos csalást tesz lehetővé, amely korrigálhatatlan, és amelynek következményei beláthatatlanok, alá fogja ásni egész jogrendszerünket. Erőszakot fog kirobbantani az utcákon. Valamit tenni kell!" - mondta. Ezt a bejegyzését a Twitter megjelölte, és csak a figyelmeztetése után lehetett megnyitni.



Donald Trump mindig ragaszkodott ahhoz, hogy a választási eredményeket még november 3-án éjjel ki kell hirdetni. Egyúttal rendszeresen kétségbe vonta a levélszavazás hitelességét.



Hétfőn Texasban egy szövetségi bíró úgy döntött, hogy elutasítja a helyi republikánusok perkeresetét 230 ezer olyan szavazat megsemmisítésére, amelyet Houston és Dallas környékén külön e célra elhelyezett postaládákba dobtak be. A nevadai Las Vegasban hétfőn egy szövetségi bíró szintén hasonló döntést hozott.



"A választás éjszakáján semmilyen körülmények között nem hirdetik ki Donald Trump győzelmét" - jelentette ki Jennifer O'Malley Dillon, Joe Biden demokrata párti elnökjelölt kampánymenedzsere hétfőn este újságíróknak.



Az Egyesült Államok több nagyvárosában, köztük például a szövetségi fővárosban, Washingtonban, Philadelphiában vagy New Yorkban felkészültek az esetleges zavargásokra és erőszakra. A kirakatokat már a hét közepén bedeszkázták, és Washingtonban hétfőn torlaszokkal erősítették meg a Fehér Ház védelmét is.



MTI