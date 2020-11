Bécsi merénylet - Fidesz-KDNP: a multikulturalizmus megbukott

2020. november 3. 10:07

Az európai kultúra ostrom alatt áll, a multikulturalizmus megbukott, a kontinensnek ideje felébredni - közölte a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselője kedden az előző napi bécsi merénylettel kapcsolatban.

Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben együttérzését fejezte ki az osztrák néppel, és úgy értékelt, hétfőn a borzalom éjszakája volt Bécsben.



Hozzátette: terrorhullám söpör végig Európán, az elmúlt bő két hétben történt két lefejezéses támadás Franciaországban, most pedig egy mészárlás a bécsi belvárosban.



"Ne legyenek illúzióink, lesz még több is!" - hangoztatta.



Kifejtette: az európai kultúra ostrom alatt áll, és ezt lassan a kontinens nyugati felének is be kellene látnia.



Ha egyazon társadalmon belül a kereszténység feladja értékeit, az iszlám viszont ragaszkodik a sajátjához, akkor az utóbbi felülkerekedik - közölte.



A kormánypárti politikus szerint az eredmény nem egy szép új világ lesz, hanem a keresztény életforma eltűnése.



"A multikulturalizmus ezért megbukott. Soha nem is volt több balliberális délibábnál. Ideje felébredni" - fogalmazott.



