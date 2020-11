Szoboszlait harmadszor is megpróbálja szerződtetni a Milan

2020. november 3. 12:59

Terjedelmes írást közölt Szoboszlai Dominikról az elsőszámú olasz sportnapilap, a La Gazzetta dello Sport honlapja, amely szerint az AC Milan hamarosan harmadszor is megpróbálja szerződtetni a magyar válogatott futballistát.

A magyar válogatott futballista fényképe az itáliai sportlapban

A honlap cikkében kiemelte, hogy a 20. életévét nemrég betöltő középpályás remek formában játszik, a Bajnokok Ligájában előbb a Makkabi Tel-Aviv elleni utolsó selejtezőkör mindkét felvonásán gólt szerzett, majd a csoportkörben a Lokomotiv Moszkva és az Atlético Madrid ellen is betalált. Az írás külön feleleveníti, hogy a magyar válogatottban is eredményes volt, amikor a Nemzetek Ligájában Törökország vendégeként lőtt fantasztikus szabadrúgásgólt.



A cikk szerint Szoboszlaival már több mint egy éve felvette a kapcsolatot a Milan, és kétszer is közel állt ahhoz, hogy a piros-feketék játékosa legyen. Legutóbb nyáron szinte biztosra vették az érkezését azt követően, hogy a Milan állítólag megállapodott Ralf Rangnickkal, a Red Bull csoport futballért felelős vezetőjével, de végül Stefano Pioli maradt a vezetőedző, így az átigazolás sem valósult meg.



A cikk szerint Pioli irányításával ugyan rég nem látott formában futballozik a Milan, de a középpályán nagy szüksége lenne a variációs lehetőségekre, Szoboszlai pedig rendkívül technikás, jól lát a pályán és kiváló döntéseket hoz. Szoboszlaiért ezért várhatóan újra harcba indul a Milan, és könnyen lehet, hogy kifizeti a játékos szerződésében szereplő 25 millió eurós kivásárlási árat.



MTI