Önkormányzati tulajdonba kerülhet a Kolozsvárt a volt New York szálló

2020. november 3. 16:08

Önkormányzati tulajdonba kerülhet a Kolozsvár főterén álló egykori New York szálló. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) azt javasolja: alakítsanak ki kulturális központot benne.

A magyar építészet egyik erdélyi remeke Kolozsvár főterén - wikipedia.org

Emil Boc, Kolozsvár polgármestere hétfői sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre jelentette ki, hogy - ha eladó lesz az épület - a város élne az elővásárlási jogával. Kolozsvár egyik legpatinásabb épülete, amelynek földszintjén, a New York kávézóban egykor a város irodalmi élete zajlott, másfél évtizede áll kihasználatlanul.



A szállodát egy Ioan Bene kolozsvári üzletember érdekeltségébe tartozó cég vásárolta meg hét évvel ezelőtt, azóta azonban az üzletembert adócsalásért letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Ioan Bene Olaszországba menekült a büntetés végrehajtása elől, az olasz hatóságok viszont ez év nyarán őrizetbe vették.



A kolozsvári román nyelvű sajtó korábban meglebegtette, hogy a magyar állam érdeklődik az épület felől. A hétfői sajtótájékoztatón is úgy hangzott el az újságírói kérdés, hogy ami után Kolozsvár főterének az egyik sarkában álló Melody szálló a magyar állam által finanszírozott Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) tulajdonába került, előfordulhat-e, hogy hasonló sorsra jut a főtér másik sarkán álló New York szálló is. Erre válaszolta a polgármester, hogy - álláspontja szerint - a városnak élnie kellene a törvény által biztosított elővásárlási jogával.



Az RMDSZ közleménye Oláh Emese kolozsvári alpolgármestert, az RMDSZ Kolozsvári szervezetének elnökét idézte, aki szerint "a New York szálló megfelelő helyszín lehetne egy kulturális központ számára, a város szívében, ahol modern művészeti eszközökkel meg lehetne ragadni például a román-magyar együttélés kérdéseit".



Az alpolgármester hozzátette: az RMDSZ a maga városprogramjában közös román-magyar projekteket kezdeményezését vállalta. Úgy vélte: a New York szálló jövőbeli rendeltetésének kidolgozása ilyen projekt lehetne.



Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke felidézte: a szövetség mindig is azt képviselte, hogy a patinás épületnek önkormányzati tulajdonba kell kerülnie. Korábban azonban az önkormányzat nem élt az elővásárlási jogával.



A New York szálló a város egykori neves főépítésze, Pákei Lajos tervei alapján épült 1893 és 1894 között.

Pákei Lajos, a magyar szálloda tervezője - eszm.ro

A 8500 négyzetméteres hasznos területű, négyszintes épületben egykor 105 szobás szálló, majd az 1950-es években egyetemi kollégium működött. Az épület az 1960-as évektől 2005-ig immár Continental szálló néven fogadta a vendégeket. Állapota a 2000-es évektől kezdődően fokozatosan leromlott, de tulajdonosa az elmúlt években a homlokzatot tataroztatta.



MTI