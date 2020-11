Megkezdődött a magyar tudomány ünnepe

2020. november 3. 16:30

Ünnepi köszöntőkkel, díjátadással és tudományos előadással kezdődött meg a 2020-as magyar tudomány ünnepe kedden, az idei programsorozat mottója: Jövőformáló tudomány.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a járvány miatt online követhető közvetítésekkel várja a tudomány iránt érdeklődőket november 30-ig.



Az MTA honlapján olvasható beszámoló szerint Freund Tamás elnök köszöntőjében arról beszélt, hogy a tudomány egyre összetettebb, az új eredmények, technológiák megértése, alkalmazása egyre speciálisabb felkészültséget igényel a végfelhasználótól is.



"Láthatjuk, hogy még egy olyan, a szakemberek számára könnyen leírható, apró biológiai organizmus is, mint egy vírus, micsoda táptalaja lehet a tévképzeteknek, hamis állításoknak vagy egyszerű ostobaságoknak" - fogalmazott az elnök, hozzátéve: a tudományos közösség felelőssége ezért hatalmas.



Freund Tamás azt mondta, hogy akadémiai elnökként számára e tekintetben is irányadó az MTA megújult küldetése. "Az akadémiának meg kell ismertetnie a társadalommal a tudomány eredményeit és módszereit, ösztönöznie kell a kritikai gondolkodást, ezáltal pedig biztos tájékozódási pontokat kell nyújtania a szélesebb közönségnek, illetve a döntéshozóknak és vonzóvá kell tennie a kutatói hivatást. Nem utolsósorban harcolnia kell az áltudományok és a tudománytalan nézetek ellen. A tudomány így is formálhatja a jövőt" - olvasható az ünnepségről készült beszámolóban.



Átadták a magyar tudomány ünnepe alkalmából hagyományosan odaítélt díjakat. Az eseményen a többi között átadták az MTA Eötvös József-koszorú elnevezésű elismerését, a Szily Kálmán- és a Wigner Jenő-díjat, a Bruckner Győző-díjat, valamint a Pungor Ernőről, Jermy Tiborról, Oláh Györgyről, Rézler Gyuláról, Mikó Imréről elnevezett díjakat. Ugyancsak átadták az akadémiai szabadalmi Nívódíjakat is. A díjazottak névsora az MTA honlapján olvasható.



A díjátadás után Kosztolányi György, az MTA élettudományi alelnöke tartotta meg a rendezvénysorozat nyitóelőadását A tudomány a Covid-19 okozta társadalmi sokk kezelésében címmel.

Kosztolányi György - aok.pte.hu

Az egy hónapon át tartó rendezvénysorozatot 2003 óta szervezik meg, arra emlékezve, hogy Széchenyi István 1825. november 3-án birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia elődjének számító Tudós Társaság megalapításához.



MTI