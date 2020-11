Életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott a feleséggyilkos

2020. november 3. 17:12

Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék kedden azt a Hajdú-Bihar megyei férfit, aki 2018-ban késsel megölte a feleségét. Az ítélet nem jogerős.

A törvényszék az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a vádlottat különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés bűntett kísérletében és kapcsolati erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek.



A férfi leghamarabb harminc év múlva bocsátható feltételes szabadságra.



A közlemény szerint a férfi a bűncselekményt megelőzően csaknem négy évig folyamatosan hűtlenséggel vádolta feleségét, és egy idő után már bántalmazta is. emiatt büntetőeljárás is indult a férjjel szemben, a Berettyóújfalui Járásbíróság testi sértés kísérlete miatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A férfi egy 2018. májusi féltékenységi vita során ismét bántalmazni akarta a feleségét, de ezt az otthon tartózkodó fia megakadályozta. Az asszony átszaladt a közelben lakó másik fiához, ahová nemsokára a vádlott is követte. Egy tőrkéssel hasba akarta szúrni a fiút, akinek azonban sikerült kicsavarnia a tőrt az apja kezéből.



A gyilkosság napján, 2018. október 8-án a férj ismét vitatkozni kezdett a feleségével, majd az asztalról felkapott húsz centiméteres késsel többször megszúrta a nőt. A vádlott további 35 alkalommal szúrta meg a már földön fekvő áldozatot, aki a helyszínen meghalt. A bíróság súlyosító körülményként értékelte, hogy a férfi többszörösen büntetett előéletű, a bűncselekmény elkövetésekor felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt állt, továbbá azt is, hogy kapcsolati erőszakot is elkövetett. Enyhítő körülményként vették figyelembe, hogy kevert személyiségzavarban szenved, amit igazságügyi szakértő állapított meg.



Az ítélet nem jogerős. Az ügyész három munkanap gondolkodási időt kért, a vádlott és védője pedig téves jogi minősítés, illetve enyhítés miatt fellebbezett.



MTI