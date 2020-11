Szili Katalin: az RMDSZ és az EMSZ megállapodása erdélyi sikert ígér

2020. november 3. 18:24

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szerint "hosszútávon sikerre ítélheti a romániai magyarság ügyét" a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) megállapodása az erdélyi magyar közösség országos ügyeinek összehangolt képviseletéről és a parlamenti választásokon való együttműködésről.

Szili Katalin az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, a megállapodás nagy lépés az erdélyi magyarságnak a decemberi választások előtt, és "csak gratulálni lehet" az erdélyi politikai szervezetek által megkötött megállapodáshoz.



A miniszterelnöki megbízott szerint külön üdvözlendő, hogy a megállapodás aláírói a 2018. január 8-án kötött, akkor még hárompárti, közös nyilatkozatot "tovább erősítették és konkretizálták", amikor megfogalmazták a többi közt, hogy közösen lépnek fel a romániai magyar oktatás, a székelyföldi autonómia statútum, a nemzeti jelképek és a szabad anyanyelvhasználat támogatása érdekében.



"Ki kell emelni az elkövetkező néhány nap sikeressége érdekében is az európai polgári kezdeményezések egységes támogatását" - tette hozzá Szili Katalin.



Mint írta, ez az új egység "hosszútávon sikerre ítélheti a romániai magyarság ügyét".



Hozzátette: december 6-án, "tizennégy évvel a kettős állampolgárságról szóló 2004. december 5-i, a nemzetet a végletekig megosztó népszavazás után teljes egységben a nemzet az erdélyi magyarság mögött".



"A begyógyíthatatlan sebet, a rossz emléket az elmúlt tíz esztendő minden nemzetpolitikai lépésével itthon ezerszer haladta meg. Erre most a koronát egy meghatározó romániai magyar parlamenti képviselet biztosíthatja" - írta a politikus.



Hozzátette: most a romániai magyar választókon a sor. Ezt a rég óhajtott újabb lépést a romániai magyarság a szavazási aktivitásával, a támogatások és a mandátumok maximalizálásával jutalmazhatja, s reméljük, jutalmazza is - írta Szili Katalin.



Az RMDSZ és az EMSZ hétfőn állapodott meg az erdélyi magyar közösség országos ügyeinek összehangolt képviseletéről és a parlamenti választásokon való együttműködésről. A megállapodás értelmében az RMDSZ és az EMSZ közösen indul a december 6-ra kitűzött parlamenti választásokon, az RMDSZ két befutónak számító helyet biztosít az EMSZ jelöltjeinek a képviselőházi jelöltlistáin. A felek abban is megállapodtak, hogy együttműködnek az önkormányzatokban.



Emellett munkacsoportban dolgozzák ki a romániai magyar oktatás reformját, vállalták, hogy a parlament elé terjesztik a Székelyföld autonómiastatútum-tervezetét, és kidolgozzák és beterjesztik a nemzeti jelképek és az anyanyelv szabad használatát biztosító törvénycsomagot. Az RMDSZ és az EMSZ többek között azt is vállalták, hogy egyeztetnek az erdélyi magyar ügyek külpolitikai képviseletének összehangolásáról, és az RMDSZ az egyeztetett álláspontot képviseli az az Európai Néppártban (EPP), az EMSZ pedig az Európai Szabad Szövetségben (EFA).



MTI