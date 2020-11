USA - Joe Biden a választás napján is kampányol Pennsylvaniában

2020. november 3. 19:59

Joe Biden, az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltje a választás napján, kedden is kampányolt Pennsylvaniában.

A politikus a szülővárosába, Scrantonba látogatott, s felkereste kétszintes egykori szülőházát is. Köszöntésére mintegy száz ember gyűlt össze. "Jó újra itthon lenni" - mondta nekik az elnökjelölt. Majd a ház egyik nappali szobájának falára ráírta: "ebből a házból a Fehér Házig Isten kegyelméből, Joe Biden, 2020. november 3-án". Scrantonból Biden Philadelphiába indult.



Pennsylvania kulcsfontosságú tagállam az elnökválasztás eredménye szempontjából. Csatatérállamnak számít, vagyis a választók nem hagyományosan republikánusokra vagy demokratákra szavaznak, voksaikat az aktuális helyzet határozza meg.



Elemzők szerint az a két város, amelyet Biden kedden felkeresett, szimbolikus jelentőségű a demokrata párti jelölt számára. Scranton a kiskeresetűek és a munkásemberek városa, és a kampányban Biden gyakran hangoztatta, hogy e társadalmi rétegek körében, szerény körülmények között született, s bár csak tízéves koráig élt ott, de sajátjának érzi a közeget. Hétfő este a pennsylvaniai Pittsburghben tartott kampányrendezvényén is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy scrantoni, és nem végzett elitegyetemet.



Philadelphia, ahol az Egyesült Államok alapító atyái 1776-ban aláírták a Függetlenségi Nyilatkozatot, Joe Biden néhány fontos beszédének is helyszíne volt.



