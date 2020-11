USA: Egy szövetségi bíró postahivatalok munkájának felgyorsítását rendelte el

2020. november 3. 20:50

Egy washingtoni szövetségi bíró az állami postaszolgálat (USPS) több hivatala munkájának felgyorsítását rendelte el kedden annak érdekében, hogy az elnök-, képviselőházi és részleges szenátusi választásokra levélben beküldött szavazatokat ne késlekedve szállítsák ki a választási irodákba.

Sullivan - law.com

Emmet Sullivan bíró - aki már korábban is több, a postán feladott levélszavazatok késlekedése miatt perrel foglalkozott - elrendelte, hogy az Egyesült Államok több térségében és városában a postának meghatározott időn belül továbbítania kell a levélszavazatokat.



A rendelkezés érinti Pennsylvaniát, Michigant, Georgiát, Texast, Floridát és Arizonát, vagyis azokat az államokat, ahol szoros eredmények várhatók Donald Trump elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden között a keddi elnökválasztáson.

Pennsylvaniát és Texast kivéve valamennyi érintett tagállamban azt írják elő a választási törvények, hogy a levélszavazatoknak a választás napján az urnazárásokig be kell érkezniük a választási bizottságokig, a későn érkező voksokat ugyanis nem veszik figyelembe.



Pennsylvaniában a helyi legfelsőbb bíróság lehetővé tette, hogy a késve érkezett levélszavazatokat a választás napja után még három napig figyelembe vehessék. A republikánusok perkeresete nyomán a szövetségi legfelsőbb bíróság helyben hagyta ugyan a pennsylvaniai bírák döntését, de nyitva hagyta annak a lehetőségét, hogy a választás napja után befogadja a Republikánus Párt esetleges perkeresetét és érvénytelenítse a vitatott levélszavazatokat.



Texasban csakis azokat a levélszavazatokat tekintik érvényesnek, amelyek egy nappal a választás napja után érkeztek be, és a postai bélyegző nem későbbi, mint november 3-a, a választás napja.



Az utasításában Emmet bíró nemcsak államokat, hanem konkrét városokat is megjelölt. Köztük szerepel a pennsylvaniai Philadelphia, a michigani Detroit, a georgiai Atlanta és a texasi Houston is.



MTI