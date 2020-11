Fidesz: elvárjuk, hogy a baloldali képviselők ne akadályozzák a védekezést

2020. november 3. 21:48

"Elvárjuk, hogy a baloldali képviselők ne akadályozzák a védekezést és támogassák az Országgyűlésben a rendkívüli helyzet meghosszabbítását" - áll a Fidesz kedd esti közleményében.

Mint írták, a koronavírus-járvány egész Európában súlyos helyzetet alakított ki, a járvány második hulláma meredeken emelkedő szakaszban van és egyre több áldozatot szed.



Magyarország az eddigi védelmi intézkedéseknek és a korábban alkalmazott veszélyhelyzetnek köszönhetően sikeresen védekezett, és most a második hullám kritikus szakaszában is határozott és gyors intézkedésekre van szükség - jelezték.



Hozzátették: ezt szolgálja a különleges jogrend, vagyis a veszélyhelyzet elrendelése, amely az első hullámban is segítette a sikeres védekezést. "Ezért a kormánypártok támogatják a különleges jogrend újbóli bevezetését és a most bejelentett legújabb védelmi intézkedéseket is."



Fontos, hogy az egészségügyi védekezés fenntartása mellett az ország működjön - hangsúlyozták.



"A baloldal eddig nem segített Magyarországnak, a járvány kezdete óta csak a politikai játszmákkal, Magyarország lejáratásával, kamuvideók és álhírek gyártásával van elfoglalva. Most itt lenne az alkalom, hogy végre a magyar emberek érdekét, ne a saját hatalmi érdekeiket válasszák."

MTI