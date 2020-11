Megfogalmazta terveit Csíkszereda új városvezetése

2020. november 4. 00:15

Tisztáztuk a feladatköröket, így elkezdjük a közös munkát a városházán, hogy minél jobban átláthassuk a város problémáit – hangzott el kedd délelőtt a csíkszeredai városházán. Korodi Attila polgármester a két, újonnan megválasztott alpolgármesterrel, a városmenedzserrel és a főjegyzővel tartott sajtótájékoztatót.

Korodi Attila, Bors Béla és Sógor Enikő. Leosztották a feladatköröket • Kép Veres Nándor

Korodi kiemelte, jelen pillanatban nem változik a polgármesteri hivatal strukturális működése, ehhez ugyanis hosszabb áttekintés szükséges. „A jelenlévő kollégákkal átnézzük, hogy melyik irodánál van szükség személyzetkiegészítésre. Nem a kevesebb személyzet és több munka alapelvét követjük, mi a méltányos szaktudást helyezzük előtérbe – fogalmazott.

Elmondása szerint a főjegyző feladatköre a továbbiakban sem fog változni: az intézmény törvényes és jogszerű tevékenységi hatáskörét fogja meghatározni. Wohlfart Rudolf ezt kiegészítette annyival, hogy a közigazgatási dokumentumok kiállítását, elfogadását és jogsegédletét végzi, továbbá a lakossági nyilvántartó koordinálását is ellátja. Korodi Attila saját hatáskörében az intézmény kormányzati és önkormányzati kapcsolattartását jelölte meg, de feltett szándéka, hogy a közbiztonság javítása érdekében lépéseket tegyen a helyi rendőrség megalakulása érdekében.

Minőségjavulás, öregotthon Sógor Enikő alpolgármester a kulturális, szociális, oktatási és egészségügyi témakörökben lesz a város illetékese. A pszichológus végzettségű polgármester-helyettes kiemelte: hangsúlyváltásokat szeretne elérni az általa vállalt területeken. „Női minőségben más szemléletet szeretnék hozni, és eloszlatni a rossz beidegződéseket. Egy közszolgálat működhet igenis emberségesen” – mondta. A vállalt feladatkörök által a családok életminőségén szeretne javítani. Kérdésünkre, miszerint mit jelöl meg sürgős teendőként, a megelőzést emelte ki az egészségügy, a szociális lemaradottság és az oktatás terén is. „A rászorulóknak délutáni foglalkozást, oktatást szeretnénk megvalósítani, de nagyobb figyelemmel szeretnénk követni a fogyatékkal élőket és az idősebb korosztályt is, akik számára hosszú távon öregotthont szeretnénk létrehozni” – válaszolta.

Felzárkóztatás A másik alpolgármester, Bors Béla a beruházási, urbanisztikai és a városgazdálkodási hatásköröket fogja felügyelni. Minden városrendezési és közbeszerzési folyamat hozzám fog tartozni. Elsősorban a folyamatban levő beruházásokba szeretnék betekintést nyerni – fejtette ki. Legégetőbb problémaként az elmaradt városrészek (Szécseny, Csiba, Csobotfalva) mihamarabbi felzárkóztatását tűzte ki célul.

Dósa Szilárd kilenc évet töltött a közigazgatásban, mialatt miniszteri tanácsosként is dolgozott. Városmenedzseri pozíciójában a várostését, pénzügyi gazdálkodását, az adópolitikát és a vagyongazdálkodás kérdését fogja nyomon követni a továbbiakban. „A városháza ügyintézésének digitalizációját is elő szeretném segíteni, mindamellett, hogy elsődleges célom az intézménynek stabil pénzügyi hátteret biztosítani. Ennek érdekében szorosan együtt fogunk működni a két alpolgármesterrel” – nyilatkozta. Szeretné tisztázni a város ügykezelésébe tartozó telekkönyvi kérdéseket, hiszen tapasztalata szerint több EU-s pályázat sikeressége is ezen múlik.

Elhangzott még egy olyan gazdaságfejlesztő csapat létrehozásának ötlete is a hivatal működésén belül, amely ezidáig nem létezett. „Ezzel egy szakmai csapatot fogunk megbízni. Velük tudjuk majd végigvinni azokat a fejlesztéseket, amelyeket korábban vállaltunk” – jelezte Korodi. A polgármester hozzátette, a város sportszervezésébe nem szeretne az intézmény beleszólni, ellenben minden sport terén tett erőfeszítést lehetőségeikhez mérten támogatni szeretnének.

Korpos Attila

