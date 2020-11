Koronavírus - Megjelentek a védelmi intézkedésekről szóló részletszabályok

2020. november 4. 10:23

A koronavírus-járvány miatt a kormány döntésének megfelelően szerdától életbe lépett a rendkívüli jogrend.

Megjelentek a Magyar Közlönyben a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek.



A kormány a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.



A koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelölte ki a kormány, és rögzítették azt is, hogy a kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet november 4-én, szerdán lépett hatályba.



A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet a kijárási korlátozással kapcsolatban azt írja, éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Azt csak munkavégzés, a munkavégzés helyére történő közlekedés, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából lehet elhagyni, vagy ha egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet áll fenn, illetve életvédelmi céllal.



Ha az Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja, akkor a kijárási korlátozás hatályának a fenntartásról a kormány legkésőbb november 30-án dönt.



A kijárási korlátozásra vonatkozó szabály november 5-én lép hatályba.



A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedésekkel kapcsolatban a kormányrendelet azt írja, tilos olyan rendezvényt szervezni, tartani, olyan rendezvényen tartózkodni, amely "rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt" és amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.



A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, a nem nemzetközi sportrendezvényekre vonatkozó új szabály, hogy ezeket ugyan meg lehet tartani, de a nézőterén a nézők - a páholyok kivételével - csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el. Az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani. A 1,5 méteres távolságot meg kell tartani a páholyokban, a létesítmény területén, a kulturális vagy sportrendezvények szünetében, valamint a helyszínen található vendéglátó üzletben is.



A védelmi intézkedések betartásáról és a szükséges feltételek biztosításáról a kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a helyszín üzemeltetője köteles gondoskodni.



A járványügyi készültségi időszak szabályai - így például a maszkviselés szabályai - a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak, a nemzetközi sportrendezvényekre ezek, valamint a nemzetközi szövetségek előírásai alkalmazandók.



A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott kulturális intézmények látogathatók, de a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani.



A szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi.



A tömegközlekedéssel kapcsolatban a kormányrendelet előírja, hogy Budapesten, valamint a megyei jogú városokban helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaságok november 5-éig kötelesek járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint 15 óra és 19 óra közötti időszakokra. A járatsűrítési tervet Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve a megyei jogú város illetékessége szerinti megyei kormányhivatala hagyja jóvá.



A kormány döntött arról is, hogy nem kell parkolási díjat fizetni a járvány terjedésének megelőzése érdekében.



MTI