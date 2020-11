Bajnokok Ligája - Háromgólos ferencvárosi vereség a Puskás Arénában

2020. november 4. 23:55

A Ferencváros 4-1-re kikapott szerdán a Juventustól a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek harmadik fordulójában, a Puskás Arénában.

A magyar bajnok a Barcelona otthonában elszenvedett 5-1-es vereség és a Dinamo Kijev elleni múlt heti, hazai 2-2-es döntetlen után a G csoport negyedik helyén áll egy ponttal, az ukránok jobb gólkülönbségükkel előzik meg a zöld-fehéreket.

Szerhij Rebrov együttese legközelebb november 24-én lép pályára a BL-ben, a negyedik fordulóban a torinói gárda vendége lesz.



Bajnokok Ligája, G csoport, 3. forduló:

Ferencváros-Juventus (olasz) 1-4 (0-1)



Puskás Aréna, v.: Orel Grinfeld (izraeli)

gólszerzők: Boli (90.), illetve Morata (7., 60.), Dybala (73.), Dvali (81., öngól)

sárga lap: Botka (19.)



Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics, Dvali, Blazic, Botka (Heister, 68.) - Sigér, Somalia, Haratin - Zubkov (Uzuni, 81.), Isael (Boli, 74.), Nguen (Mak, 74.)



Juventus: Szczesny - Chiellini, Bonucci, Danilo - Cuadrado (Frabotta, 76.), Arthur (Bentancur, a szünetben), Ramsey (McKennie, 53.), Rabiot, Chiesa (Bernardeschi, 76.) - Morata (Dybala, 68.), C. Ronaldo



I. félidő:

7. perc: Cuadrado iramodott meg a jobb szélen, senkitől sem zavartatva középre adott, a bal kapufához érkező Ronaldo nem tudott beleérni a labdába, a középen üresen álló, 100. Juve-meccsét játszó Morata pedig két méterről a hálóba passzolt (0-1).



II. félidő:



60. perc: Ronaldo passzolt a jobb oldalról a középen érkező Moratához, aki 15 méterről, jobbal a kapu bal oldalába lőtt (0-2).

73. perc: Blazic jobbról hazaadott, Dibusz azonban az ötösnél elvétette a labdát, Dybala lecsapott rá és öt méterről az üres kapuba passzolt (0-3).

81. perc: ezúttal Dibusz passzolt rosszul Blazic felé, Dybala lefülelte az átadást, majd az ötös bal sarkáról kapura lőtt, a kapuson megpattanó labdát pedig a menteni igyekvő Dvali a keresztléc segítségével a hálóba juttatta (0-4).

90. perc: Boli törhetett kapura, első próbálkozását még védte Szczesny, másodikra viszont már sikerült bevennie a Juventus kapuját (1-4).



A kezdés előtt a ferencvárosi szurkolótábor a csapat mezének színeiben - zöldben, fehérben és feketében - zászlókat lengetve és egy óriási, "Régi hírünk most újra él" felirattal köszöntötte kedvenceit. A lelátón - az európai szövetség járványügyi előírásait betartva - mintegy 20 ezer néző foglalhatott helyet.

Szakadó esőben kezdődött a találkozó, s a Juventus mindjárt magához ragadta a kezdeményezést. A vendégek gyorsan járatták a labdát a középpályán, a széleken rendre zavarba hozták a hazai védelmet. Az FTC csak a bekapott gól után tudott támadást vezetni, Lovrencsics aktív volt a jobb oldalon, Nguen pedig átlövésekkel próbálkozott. A hazaiak többször is eljutottak az ellenfél kapujáig, de a befejezéseknél mindig hiányzott valami plusz, nem jelentettek igazi veszélyt, a Juventus kontrái viszont annál inkább. Fél óra elteltével kissé "leült" a játék, majd a 35. percben a koronavírus-fertőzése után visszatért, szezonbeli első BL-találkozóján szereplő Ronaldo léphetett ki teljesen egyedül, de Blazic az utolsó pillanatban szerelte őt az ötös sarkánál.

A második félidő egy veszélyesnek ígérkező Ronaldo-szabadrúgással indult, de a 22 méterről leadott, középre tartó, gyenge lövést Dibusz könnyedén fogta. Ezt követően megpróbálta magához ragadni a kezdeményezést a magyar bajnok, de az ellenfél 16-osához érve minden alkalommal "elfogyott a tudomány". A másik oldalon Ronaldo veszélyeztetett többször is, de vagy Dvali blokkolta a lövését, vagy ő maga célzott pontatlanul. A portugál aztán egy gólpasszt azért összehozott, Morata második találatával pedig eldőlni látszott az összecsapás. A házigazdák a hajrához érve fáradni kezdtek, többször is hibáztak hátul és két potyagóllal padlóra kerültek. A szépítés lehetőségét ezzel együtt nem adták fel, ez végül sikerült is: Boli a hajrában előbb ziccert rontott, majd azonban betalált Szczesny kapujába.

Sigér: Nem volt betervezve, hogy kapunk négy gólt

A Ferencváros 4-1-re kikapott a Juventustól a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek harmadik fordulójában, a Puskás Arénában. A találkozó után Sigér Dávid a vereség ellenére is elégedetten nyilatkozott az M4 Sport kamerái előtt.

“Az elején jól kezdtünk, sikerült megvalósítani amit akartunk. Igazából a meccs többi periódusban is, de az nem volt betervezve, hogy kapunk négy gólt. Sokat jelentett a szurkolók jelenléte is. Csak harminc százaléka lehetett itt a stadionnak, de alig hallottuk egymást a pályán. Sajnálom, hogy nem volt telt ház, de nagyon örülünk, hogy ennyien itt lehettek” – mondta a válogatott középpályás.

“Próbáltuk kihozni a labdát amikor lehetett, hátul is bevállaltunk olyan passzokat, ami lehet, túlzásnak tűnt, de ez önbizalmat ad a csapatnak. Jobb lett volna, ha csak előre rugdossuk és úgy hozzák ránk? Voltak olyan lehetőségek, amiből többet kihozhattunk volna, de ez a Bajnokok Ligája, nekünk még új, mások évek óta itt játszanak. Látszik, ők is rúgtak nekünk négyet, miközben mi próbáltuk kihozni a labdát. Ez a meccs is jól mutatta, kicsit gyorsulni kell fejben és mozgásban is” – mondta Sigér.

“Jó hogy itt voltak a szurkolók, sokat jelentettek számunkra. Végig harcoltunk, próbáltunk visszajönni a meccsbe de sokat kellett védekezni ez rengeteg energiát felemésztett” – mondta a zöld-fehérek gólját szerző Franck Boli.

Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője szerint néha segít, ha kapnak egy gólt, utána támadóbban lehet játszani. “Voltak nagy hibák, de ne feledjük, a világ egyik legjobb csapatával játszottunk. Kicsit fáradtak vagyunk, de a meccs végén így is jól teljesítettünk, helyzeteket alakítottunk ki. Örülök, hogy sikerült gólt szereznünk”.

“Kaptunk két buta gólt, akárcsak Barcelonában. Annak ugyanakkor örülök, hogy jó hangulat volt a stadionban, nagyon jó volt, hogy ennyi ember előtt játszhattunk. Ugyanakkor a bajnokságban is koncentrálnunk kell, hogy jövőre is a Bajnokok Ligájában szerepelhessünk” – mondta az ukrán szakember.

Alvaro Morata, a vendégek két gólt szerző támadója elmondta, nagyon boldog, hogy sikerült nyerni, hiszen ők mindig győzni akarnak a BL-ben, de tudják, hogy ez nem egyszerű. “Mindig jó azt érezni, mennyire vibrál egy stadion, ha vannak benne szurkolók. Jól játszottunk a labdával és anélkül is jól támadtunk le. Sokat készültünk a Fradiból, láttuk a Barcelona elleni meccsét is, de most is bebizonyították, hogy egy jó csapat” – vélte a spanyol támadó.

MTI