Murányi Marcell a zuglói médiacég élén

2020. november 5. 16:45

A halálos kimenetelű gázolásért felfüggesztett szabadságvesztésere ítélt Murányi Marcell került a baloldali propagandagyárként működő új médiacég élére Zuglóban.

Borbély Ádám, a Fidesz helyi választókerületi elnöke lapunknak elmondta: a cég az eredeti tervek szerint nagyjából 165 millió forinttal induló büdzséjét hamar 240 millióra duzzasztotta fel a Horváth Csaba (MSZP) polgármester vezette önkormányzat, akitől Murányi a médiacég-vezetői fizetése mellé még 350 ezer forintos megbízási szerződést is kap. A helyi balos média elfogultságára jellemző, hogy például a Teleki Blanka Gimnázium bejáratának az akadálymentesítését is Horváth eredményeként állították be, holott a tankerület már korábban megkezdte a beruházás előkészítését, a beszerzéseket, valamint a kivitelezést, a szükséges forrást pedig a tankerület felett álló Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította a fejlesztésre.

Murányi korábban az MSZP kommunikációs tanácsadója is volt, ám abból a pozíciójából eltávolították, miután az általa okozott halálos baleset ügyében cserbenhagyásos gázolás miatt gyanúsítottként is kihallgatta a rendőrség. Emlékezetes: Murányi Marcell nem állt meg, amikor elütötte a biciklist, hanem otthonáig hajtott, és állítása szerint csak ott vette észre a sérülést az autóján, és azután ment vissza a gázolás helyszínére. A férfit végül halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében találták bűnösnek, s jogerősen húsz hónap felfüggesztett fogházbüntetést kapott, a járművezetéstől pedig két és fél évre tiltották el.

magyarnemzet.hu