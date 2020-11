Egyesült Államok: Hat állam eredménye dönti el a választást

2020. november 5. 22:27

Még várni kell a szavazatszámlálókra

A hivatalban lévő elnök hátrányban van, de még van esélye a győzelemre.

Az alábbi táblázatban a billegő államok adatait mutatjuk a délutáni, kora esti helyzet alapján. Az első oszlop azt mutatja, hogy a leadott szavazatok hány százalékát nem számolták még össze. A második ugyanezt számokban. A harmadik és negyedik oszlop pedig arra ad választ, hogy hány szavazattal vezet az egyik vagy a másik jelölt az adott államban.

Georgia (16 elektori szavazat) 1% 47 863 +13 534 Trump Észak-Karolina (15) 5% 292 412 +76 737 Trump Pennsylvania (20) 11% 754 832 +114 011 Trump Nevada (6) 14% 202 085 +11 438 Biden Arizona (11) 14% 489 323 +68 390 Biden Alaszka (3) 47% 194 969 +51 382 Trump

Joe Biden útja a győzelemhez

Joe Biden úgy nyerhet, ha behúzza Nevada (6) és Arizona (11) államot, és a jelen állás szerint Arizonát sikerült megnyernie. Ha ebben a két államban nyer, akkor Joe Biden nyeri az elnökválasztást, még akkor is, ha Pennsylvaniában nem tud győzni.

Az Arizona állambeli Maricopa County Elections Departmen Twitter-oldalán megjelentek a Maricopa megyei feldolgozottsági adatok, ezek szerint 1 792 313 szavazatot adtak le a szavazók, és a választási bizottság körülbelül 275 ezer szavazólapot még nem dolgozott fel, a további eredményeket holnap 19.00-kor jelentik be. Az eredmények érdemben módosíthatják a végeredményt.

Donald Trump útja a győzelemhez

Arról, hogy milyen esélyei vannak Donald Trumpnak a győzelemre, már egy korábbi cikkünkben is írtunk, a Csak egy úton nyerhet Trump jogászkodás nélkül címmel.

Kijelenthetjük, hogy Trump nyerni fog a szilárd republikánus Alaszkában, azonban ez csak három elektori szavazatot jelent számára. Ahhoz, hogy megnyerje az elnökválasztást, nyernie kell Pennsylvaniában (20), Észak-Karolinában (15) és Georgiában (16) is.

Georgiában eddig Trump vezet, ahol az eredmény közlését késleltette egy Fulton megyei vízvezetéktörés, a baleset következtében egyetlen szavazólap sem sérült meg. Várhatóan Észak-Karolinát is nyeri Trump, de mindezek mellett még győznie kell Pennsylvaniában, valamint Nevadát vagy Arizonát is el kell hoznia. Nevadában az újonnan feldolgozott szavazatok alapján nőtt Biden előnye, azonban ebben az államban a republikánusok jelezték, hogy mintegy 10 000 olyan állampolgár is szavazhatott, aki már nem lakik Nevadában.

A CNN híre szerint Trump kampánycsapata optimista Pennsylvaniával kapcsolatban. A cikkben olvashatjuk, hogy Trump kampányfőnöke, Bill Stepien hogyan bírálta a városban működő médiát, mert az első pillanattól kezdve próbálta lejáratni Donald Trumpot.

Bill Stepien a lejárató kampányra úgy reagált, hogy „Donald Trump életben van és jól van”.

Stepien szerint Trump előnyre tesz szert Arizonában a demokratákkal szemben. Georgiában, Észak-Karolinában továbbra is vezet, és Stepine állítása szerint Trump megnyeri Pennsylvania államot is.

„Még mindig bízunk Pennsylvaniában. Adataink azt mutatják, hogy több mint 200 ezer szavazattal nyerünk” – mondta Stepien.

A Trump kampánystábja több jogi eljárást kezdeményezett a pennsylvaniai választási folyamat miatt, amelynek alapja, hogy a Demokrata Párt választási megfigyelői nem biztosítják az átláthatóságot a szavazatszámlálás folyamatában, és eltitkolják a valós adatokat.

hirado.hu