Nagy verést kapott a Milan az EL-ben

2020. november 6. 00:18

A milánóiak március 8-a óta nem kaptak ki, mostani vesztüket a török Yusuf Yazici mesterhármasa okozta.

Az olasz bajnokságban listavezető AC Milan meglepetésre 3-0-s vereséget szenvedett a vendég Lille-től a labdarúgó Európa-liga csoportkörének csütörtöki harmadik fordulójában. A milánói együttesnek március 8-a óta - minden versenysorozatot és a barátságos meccseket is figyelembe véve - ez volt az első veresége. A francia vendégegyüttesben a török Yusuf Yazici mesterhármast ért el, először a 22. percben büntetőből talált a kapuba, majd az 55. és az 58. percben is eredményes volt.



Az Arsenal saját stadionjában verte 4-1-re a norvég Moldét, míg a Leicester fölényes, 4-0-s győzelmet aratott a vendég Braga felett.



A Lang Ádámmal felálló ciprusi Omonia hazai pályán 2-0-s vereséget szenvedett a Granadától a labdarúgó Európa-liga csoportkörének csütörtöki harmadik fordulójában. A nicosiai együttes magyar válogatott védője végigjátszotta a találkozót, a 84. percben sárga lapot kapott. Az Omonia a 41. perctől emberhátrányban futballozott. Az AS Roma simán, 5-0-ra verte a vendég Clujt, míg a Napoli a Rijeka vendégeként győzött 2-1-re.



A Tottenham Hotspur ezúttal Razgradban, a Ludogorec otthonában szerepelt és nyert, mégpedig 3-1-re. Harry Kane a 300. mérkőzését játszotta az észak-londoni együttes színeiben, és megszerezte a 200. gólját, amellyel a 13. percben vezetéshez juttatta csapatát.



A Bayer Leverkusen Izraelben győzött 4-2-re a Hapoel Beer-Shevával szemben, míg a Benfica emberhátrányban, a 91. percben szerzett góllal mentette döntetlenre a vendég Glasgow Rangers elleni összecsapást.



A csoportokból az első két helyezett jut majd a kieséses szakaszba.



Európa-liga, csoportkör, 3. forduló (az uefa.com alapján):

A csoport:

Young Boys (svájci)-CSZKA Szófia (bolgár) 3-0 (3-0)

AS Roma (olasz)-CFR Cluj (román) 5-0 (3-0)

A csoport állása: 1. AS Roma 7 pont, 2. Young Boys 4 (5-3), 3. CFR Cluj 4 (3-6), 4. CSZKA Szófia 1

B csoport:

Arsenal (angol)-Molde (norvég) 4-1 (1-1)

Rapid Wien (osztrák)-Dundalk (ír) 4-3 (1-1)

A csoport állása: 1. Arsenal 9 pont, 2. Molde 6, 3. Rapid Wien 3, 4. Dundalk 0

C csoport:

Hapoel Beer-Sheva (izraeli) - Bayer Leverkusen (német) 2-4 (2-2)

Slavia Praha (cseh)-Nice (francia) 3-2 (2-1)

A csoport állása: 1. Slavia Praha 6 pont (5-5), 2. Bayer Leverkusen 6 (10-5), 3. Nice 3 (5-9), 4. Hapoel Beer-Sheva 3 (5-6)

D csoport:

Lech Poznan (lengyel)-Standard Liege (belga) 3-1 (2-1)

Benfica (portugál)-Glasgow Rangers (skót) 3-3 (1-2)

A csoport állása: 1. Glasgow Rangers 7 pont (6-3), 2. Benfica 7 (10-5), 3. Lech Poznan 3, 4. Standard Liege 0

E csoport:

PAOK (görög)-PSV Eindhoven (holland) 4-1 (0-1)

Omonia (ciprusi)-Granada (spanyol) 0-2 (0-1)

A csoport állása: 1. Granada 7 pont, 2. PAOK 5, 3. PSV Eindhoven 3, 4. Omonia 1

F csoport:

Rijeka (horvát)-SSC Napoli (olasz) 1-2 (1-1)

Real Sociedad (spanyol)-AZ Alkmaar (holland) 1-0 (0-0)

A csoport állása: 1. Napoli 6 pont (3-2), 2. Alkmaar 6 (5-2), 3. Real Sociedad 6 (2-1), 4. Rijeka 0

G csoport:

Leicester City (angol)-Braga (portugál) 4-0 (1-0)

Zorja Luhanszk (ukrán)-AEK Athén (görög) 1-4 (0-2)

A csoport állása: 1. Leicester City 9 pont, 2. Braga 6, 3. AEK Athén 3, 4. Zorja Luhanszk 0

H csoport:

Celtic Glasgow (skót)-Sparta Praha (cseh) 1-4 (0-2)

AC Milan (olasz)-Lille (francia) 0-3 (0-1)

A csoport állása: 1. Lille 7 pont, 2. AC Milan 6, 3. Sparta Praha 3, 4. Celtic 1

J csoport:

Antwerp (belga)-LASK Linz (osztrák) 0-1 (0-0)

Ludogorec (bolgár)-Tottenham Hotspur (angol) 1-3 (0-2)

A csoport állása: 1. Tottenham 6 pont (6-2), 2. Antwerp 6 (3-2), 3. LASK 6 (5-6), 4. Ludogorec 0

K csoport:

Dinamo Zagreb (horvát)-Wolfsberg (osztrák) 1-0 (0-0)

Feyenoord (holland)-CSZKA Moszkva (orosz) 3-1 (0-0)

A csoport állása: 1. Dinamo Zagreb 5 pont, 2. Wolfsberg 4 (5-3), 3. Feyenoord 4 (4-5), 4. CSZKA Moszkva 2

L csoport:

Hoffenheim (német)-Liberec (cseh) 5-0 (2-0)

Crvena zvezda (szerb)-Gent (belga) 2-1 (1-1)

A csoport állása: 1. Hoffenheim 9 pont, 2. Crvena zvezda 6, 3. Liberec 3, 4. Gent 0

m4sport.hu