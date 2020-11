Nemzetpolitikai államtitkárság: online tartják meg a Sakkjátszótér programot

2020. november 6. 15:49

Az online térben tartja meg az idén a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a külhoni magyar óvodapedagógusoknak szóló Sakkjátszótér komplex képességfejlesztő programot.

Az államtitkárságnak az MTI-hez pénteken eljuttatott közleménye szerint a képzésben 156 külhoni óvodapedagógus vesz részt, az első online képzések hétfőn indulnak.



Felidézték: a Sakkjátszótér komplex képességfejlesztő programot tavaly indította el a nemzetpolitikai államtitkárság a "2019 a külhoni magyar családok éve" eseményeként. A program a "2020 az erős magyar közösségek éve" tematikus év részeként folytatódik, idén távoktatás formájában.



A program segítségével a határon túli magyar óvodapedagógusok is megismerhetik, majd később maguk is alkalmazhatják a kisgyermekkori nevelés során mindazokat a módszertani megoldásokat, amelyek a kiváló sakkozó, Polgár Judit nevéhez köthetők.



A képzésen kívül a részt vevő intézmények Sakkjátszótér alapeszközcsomagot is kapnak, amely játékos formában ismerteti és szeretteti meg a sakkjátékot a gyermekekkel, valamint módszertani anyagot tartalmaz a pedagógusok számára.



Az államtitkárság tájékoztatása szerint régiónként eltérő időpontban tartják a részt vevő óvodapedagógusok képzését: november 7-én a vajdasági (33 fő), horvátországi (3 fő) és muravidéki (3 fő), november 14-én az erdélyi (45 fő), november 21-én a felvidéki (36 fő), november 28-án pedig a kárpátaljai (36 fő) pedagógusokét rendezik meg.



A képzéssorozat december 5-én nagyszabású online workshoppal zárul, amelynek célja, hogy teret biztosítson a Kárpát-medencei szintű tapasztalatcserére és az élmények megosztására valamennyi résztvevő, 156 külhoni óvodapedagógus számára.

