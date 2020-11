Letöltendő börtön gyermekpornográf felvételek miatt

2020. november 6. 16:21

Gyermekpornográf felvételek tárolása, átadása miatt két és fél év letöltendő börtönre ítélt jogerősen egy férfit a Budapest Környéki Törvényszék pénteken - tudatta a bíróság a honlapján.

Az eljárás adatai szerint a férfi 2013-ban rájött, hogy szexuálisan vonzódik a gyerekekhez, és attól kezdve olyan internetes honlapokon regisztrált, amelyekről gyermekpornográf videókat, képeket tudott letölteni, és hasonló érdeklődésű személyekkel vette fel a kapcsolatot, hogy ilyen tartalmakat cseréljenek.



A férfi videochaten is mutatott be gyermekpornográf videókat partnereinek, illetve 18. életévüket be nem töltött személyeket próbált szexuális tevékenységre bírni. Ezen kívül nyilvános helyen többször követett 18. életévüket be nem töltött lányokat, akikről fénykép- és videofelvételeket készített.



A rendőrség a férfinél tartott házkutatásokon százezernél is több gyermekpornográf felvételt foglalt le.



Az első fokon eljárt Szigetszentmiklósi Járásbíróság 2019. június 27-én 18. életévét be nem töltött személyekről pornográf felvétel átadásával elkövetett gyermekpornográfia miatt mondta ki a férfi bűnösségét és 2 év 6 hónap börtönre, illetve 3 év közügyektől eltiltásra ítélte nem jogerősen.



A másodfokon eljárt törvényszék pénteken az ítélet minősítését némileg megváltoztatva az első fokon kiszabott büntetést jogerőre emelte.



MTI