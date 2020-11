A Vatikán megtiltotta a pedofíliával vádolt bíborosnak a jelvények használatát

2020. november 6. 18:26

Az Apostoli Szentszék megtiltotta a pedofíliával vádolt Henryk Gulbinowicz bíborosnak, a nyugat-lengyelországi wroclawi főegyházmegye nyugalmazott érsekének a püspöki hivatalt jelképező jelvények használatát, valamint az egyházi szertartásokban való részvételt - közölte pénteken a varsói nunciatúra.

A 97 éves bíboros ügyében tavaly májusban tett ügyészségi bejelentést egy lengyel férfi ügyvédje, azzal vádolva Henryk Gulbinowiczot, hogy 30 évvel ezelőtt molesztálta az akkor 15 éves védencét. Emellett felmerült a gyanú, hogy már nyugalmazott érsekként Gulbinowicz eltussolta a wroclawi főegyházmegyében történt pedofíliaeseteket.



A nunciatúra közleménye szerint az említett feljelentés, valamint más vádak alapján is hozott vatikáni döntés arról is rendelkezik, hogy a bíborost megfosztják az elhunyt főpásztoroknak egyébként járó, székesegyházban történő halotti szertartás, örök nyugalomra helyezés jogától.



A bíborost arra kötelezték, hogy fizessen be bizonyos összeget a lengyel püspöki konferencia kötelekében működő, a kiskorúakkal szembeni szexuális visszaélések áldozatainak támogatását, a pedofília megelőzését célzó Szent József Alapítványnak.



A wroclawi főegyházmegye pénteki nyilatkozatában bocsánatott kértek a bíboros által bántott személyektől.



A pedofília témájával évek óta foglalkozó lengyel katolikus közíró, Tomasz Terlikowski "földrengéssel egyenlőnek" minősítette a Vatikán lépését.

Terlikowski - tokfm.pl

Gulbinowicz bíboros ügye "belevág bizonyos sebbe, de nem zárja be a témát" - írta Facebook-bejegyzésében Terlikowski, úgy ítélve meg, hogy megválaszolásra várnak az egyház életében korábban fontos szerepet betöltő wroclawi főpásztor kapcsolatrendszerével összefüggő további kérdések is.



