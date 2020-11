Fehérorosz válság - Az EU szankcionálja Aljakszandr Lukasenkát

2020. november 6. 21:28

Az EU szankciókat vet ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökre és további 14 magas rangú fehérorosz tisztviselőre az augusztus elején tartott, vitatott kimenetelű választások ellen tüntetők elnyomása miatt - tájékoztatott pénteken az unió hivatalos közlönye.

A korlátozások Lukasenka fiát, Viktort is érintik, aki nemzetbiztosági tanácsadói szerepet tölt be a fehérorosz kormányban.



A szankciók, amelyek jelenleg 59 fehérorosz tisztviselőre vonatkoznak, magukban foglalják az beutazási tilalmat és a pénzügyi eszközök befagyasztását. Ezenkívül uniós polgároknak és a vállalatoknak tilos pénzeszközöket rendelkezésre bocsátani az érintettek számára. Az EU Observer brüsszeli eseményekkel foglalkozó hírportál szerint Lukasenkának és családjának két unión belüli ingatlanvállalatban van üzleti érdekeltsége. A vállalkozások Cipruson találhatóak.



A pénteki határozat követi a Miniszerek Tanácsa által elfogadott október elejei állásfoglalásokat, amelyekben a testület határozottan elítélte a fehérorosz hatóságok atrocitásait a békés tüntetők ellen, és Lukasenka szankcionálást helyezte kilátásba, "amennyiben az országban nem javul a helyzet." Az EU azért is várt ezidáig a korlátozó intézkedések bevezetésével, mert abban bízott, hogy az elnök önként vesz majd részt az ellenzékkel folytatott tárgyalásokban és az ország demokratikus átalakításban.



Az augusztus 9-i fehéroroszországi választások óta - amelyen hivatalos eredmények szerint Aljakszandr Lukasenka államfőt a szavazatok több mint 80 százalékával hatodszor választották elnökké - vasárnaponként hétről hétre tömegek követelik az államfő távozását, ő azonban nem hajlandó erre. A legutóbbi megmozduláson mintegy 300 tüntetőt vettek őrizetbe a hatóságok.



