Szombaton zárul a nemzeti régiók uniós védelméért indított aláírásgyűjtés

2020. november 6. 21:55

Pesty László, a Székely Nemzeti Tanács által indított kezdeményezés kampányfőnöke azt mondta, hogy „egy a négyhez” arányú esélyt lát a sikerre.

Négy országban további aláírásokra van szükség – fűzte hozzá, megjegyezve, hogy Horvátországból, Litvániából, Spanyolországból és Szlovéniából érkezhetnek be a szükséges szavazatok.

A véghajrában az is nehézséget okoz – ismertette –, hogy pár napja a Facebook, az Instagram és a Youtube letiltotta a kampány fizetett hirdetéseit. Nem ez volt az első eset, hogy a nagy közösségi média platformok akadályozni próbálták a Székely Nemzeti Tanács által indított kezdeményezést. A Facebook közösségi oldal július elején ugyancsak letiltotta a párt hirdetési fiókját a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési határidejének meghosszabbítását kérő közlemény miatt – írta a Maszol.ro.

Hangsúlyozta: folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél több emberhez eljusson az őshonos kisebbségek ügye.

A nemrégiben indított kartonkampányuk is népszerű volt. Több politikus és közéleti személy is megosztotta közösségi oldalán, hogy már aláírta a kezdeményezést. Többek között László Attila székelyföldi énekes is.

De Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos is büszkén vállalta, támogatja a székelyek kezdeményezését.

Hosszú Katinka, Ustinova Daria, Veronika Andrushenko, Alinka Zmushka úszó legendák is kiállnak a kezdeményezés mellett, és hirdetik, a kisebbségi életek is számítanak.

A látványos figyelemfelkeltésről sem feledkezett meg a párt. A Gerilla.hu és az Identitás Generáció Budapesten, a város szívében, a Lánchídon igyekezett még nagyobb közönség elé vinni a kezdeményezést.

A világ több pontjáról, többek között Beverly Hillsből is töltöttek fel fotókat a kezdeményezés Facebook oldalára.

Az aláírásgyűjtés tavaly május 7-én indult; a koronavírus-járványra tekintettel hat hónappal, november 7-éig meghosszabbították az aláírásgyűjtési időszakot azon kezdeményezések esetében, amelyek március 11-én már folyamatban voltak.

Az európai polgári kezdeményezés jogintézménye lehetővé teszi, hogy az Európai Unió állampolgárai közvetlenül felkérjék az Európai Bizottságot, terjesszen elő jogalkotási javaslatot a hatáskörébe tartozó területen.

A polgári kezdeményezést a 27 uniós tagország közül legalább hétből származó, legkevesebb egymillió uniós polgárnak kell aláírásával támogatnia. A hét tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni az adott országra vonatkozó minimálisan szükséges számú aláírást.

A kezdeményezést itt lehet aláírni.



hirado.hu