XXI. Század Intézet: Botrányos választással győzhet Biden

2020. november 6. 22:27

A hosszú ideig elhúzódó jogi csatározások ellenére nagy eséllyel Joe Biden lesz az Amerikai Egyesült Államok következő elnöke. Míg a Trump-adminisztráció partnerként tekintett Közép-Európára és nem úgy, mint egy diákra, akit ki kell oktatni, ez Joe Biden győzelmével negatív irányba változhat - írja a Magyar Hírlapnak pénteken megküldött gyorselemzésében a XXI. Század Intézet. Az elemzés szerint már csak azért is valószínűsíthető a negatív változás, mert Biden egyik legnagyobb támogatója Soros György, így ha elnökként véleményt kell majd alkotnia régióról, akkor várhatóan a Soros-féle NGO-k már jól ismert tanulmányaira fog támaszkodni.

Biden - nymag.com

Magyarország ugyanakkor az Egyesült Államokkal az elnök pártszínezetétől függetlenül jó kapcsolatra törekszik, annak erőssége tehát sokkal inkább az új demokrata vezetés hozzáállásától függ majd. A nemzeti oldal ennél sokkal kedvezőtlenebb nemzetközi helyzetben is már kétszer tudott kétharmados győzelmet aratni, és a liberálisok nyomása ellenére is szembe tudott szállni az illegális bevándorlással, így jó esélyei vannak 2022- ben is.

Joe Biden győzelmével romolhatnak a jelenleg kiemelkedően jó amerikai-magyar politikai kapcsolatok



Botrányokkal teli elnökválasztáson van túl az Egyesült Államok, még napokkal az elnökválasztás után sem tudták összeszámolni a szavazatokat több csatatérállamban sem.

A XXI. Század Intézet elemzése szerint a rendelkezésre álló adatok alapján ugyanakkor Donald Trump hiába cáfolt rá a közvélemény-kutatásokra és ért el sokkal jobb eredményt a várakozásoknál, ez nem volt elég, nagyon szoros küzdelemben – a minden bizonnyal hosszú ideig elhúzódó jogi csatározások ellenére – jó eséllyel Joe Biden lesz az Amerikai Egyesült Államok következő elnöke. Donald Trump ugyanakkor még több államban is kezdeményezni fogja az újraszámlálást, így minimális esélye még maradt a fordításra.

Trump megválasztása óta sokat javultak a magyar-amerikai kapcsolatok

Ahogy a tanulmány rámutat, a magyar–amerikai kapcsolatok Donald Trump 2016-os megválasztása óta jelentősen javultak, hosszú idő után az amerikai külügyminiszter Magyarországra látogatott, a magyar miniszterelnököt pedig hivatalos látogatáson fogadták a Fehér Házban, amelyet követően baráti hangnemben tartottak közös sajtótájékoztatót az elnökkel. Donald Trump és Orbán Viktor között több baráti telefonbeszélgetésre is sor került.

Magyarországra 2016 óta ismét partnerként tekintett az Egyesült Államok vezetése s nem úgy, mint egy diákra, akit ki kell oktatni.

Emellett Közép-Európa kiemelt szerepet kapott az amerikai külpolitikában. A partnerkapcsolatokat a közös világnézeti elkötelezettség is jelentősen javította. A bevándorláspárti Joe Biden győzelmével ez a Közép-Európa, így Magyarország számára is rendkívül kedvező helyzet negatív irányba változhat, hiszen amellett, hogy ismét leértékelődhet az amerikai vezetés szemében a közép-európai térség, ideológiai okokból ismét a 2016 előtti éles politikai támadásokra lehet számítani.

A puha demokráciaexport keretében a demokrata külügyi irányítás igyekezett érvényesíteni akaratát Magyarországon is, elég csak a Goodfriend-misszióra és a 2014-es kitiltási botrányra gondolni.

Ezek az események nyílt politikai nyomásgyakorlási eszközök voltak az Obama-adminisztráció részéről, miután a konzervatív magyar kormány több olyan intézkedést is hozott, amely ideológiai okokból nem tetszett a liberális demokrácia élharcosainak - emlékeztet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Biden egyik legfőbb támogatója Soros

Ennek várható visszatérésére utal, hogy Joe Biden nemrég Fehéroroszországhoz hasonlította Lengyelországot és Magyarországot, Orbán Viktort pedig lényegében lebanditázta. Nem véletlenek ezek a nyilatkozatok, hiszen Biden mögött áll Soros György. A milliárdos tőzsdespekuláns az idei elnökválasztás kimenetelét nem bízta a véletlenre, eddig már több mint hetvenmillió dollárt költött el, ami majdnem a háromszorosa annak az összegnek, amit 2016-ban erre a célra fordított.

Így nem meglepő, hogyha Bidennek elnökként véleményt kell majd alkotnia Magyarország és a közép-európai régió kapcsán, akkor a Soros-féle NGO-k jól ismert tanulmányaira fog támaszkodni.

Ez volt a gyakorlat az Obama-adminisztráció időszakában is, amikor a Wikileaks által kiszivárogtatott levelezések szerint Hillary Clinton külügyminiszterként olyan politikai döntéseket hozott és kényszerített rá az Európai Unióra, amelyeket Soros György vagy valamelyik szervezete javasolt.

Biden alelnökként Ukrajna belügyeibe avatkozott bele (főügyész-jelölés, energiapolitika), amely szintén egybevágott a „Soros-birodalom” céljaival.

Magyarországon sokkal ennél kedvezőtlenebb nemzetközi helyzetben is kétszer tudott kétharmados győzelmet aratni a nemzeti oldal, sőt a liberálisok nyomása ellenére is szembe tudott szállni az illegális bevándorlással. Így 2022-ben is jó esély van arra, hogy ismét sikert érjen el az Orbán Viktor vezette nemzeti kormány.

Az Amerikai Egyesült Államokkal pedig az elnök színezetétől függetlenül jó kapcsolatokra törekszik hazánk, annak erőssége sokkal inkább az új demokrata vezetés hozzáállásától függ majd - zárja elemzését Deák Dániel.

magyarhirlap.hu