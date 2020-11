Karácsony mulasztása miatt akadozik a 3-as metró felújítása

2020. november 7. 12:23

Szombattól elkezdődik a 3-as metró középső szakaszának felújítása, ezzel a mostaninál is nagyobb káosz alakul ki a budapesti közlekedésben. A főváros úgy kezd hozzá a beruházáshoz, hogy az alagút és a sínek korszerűsítésére továbbra sincs érvényes szerződése, ezért csak a megállókban indul a munka. A fővárosi Fidesz szerint ezzel akár csúszhat is a beruházás, értelmetlen így hozzákezdeni, és a metrópótló buszokat inkább a járványhelyzet miatti járatsűrítésnél kellene használni – közölte az M1 Híradója.

A mostaninál is nehezebb lesz közlekedni a fővárosban, mert szombattól nem jár a 3-as metró a középső szakaszon. Az utasokat pótlóbuszok szállítják majd a Lehel tér és a Nagyvárad tér között, hogy felújíthassák a két megálló közötti részt.

Karácsony Gergely főpolgármester elismerte: a munka csak részben kezdődik el, a fővárosnak ugyanis nincs szerződése az alagút és a sínek felújítására.

Elemzők szerint a metrópótló buszok miatt nagyobbak lesznek a dugók, így szennyezettebbé is válhat a levegő. Beláthatatlan csúszást okozhat a kivitelezésben a megállapodás hiánya – írta közösségi oldalán a fővárosi Fidesz–KDNP. Szerintük „fontos lenne, hogy a metróalagutat és az állomásokat egyszerre újítsák fel”, mert csak így lehet a lehető leggyorsabb a kivitelezés.

Addig is azt javasolták, hogy a metrópótló buszokat a koronavírus-járvány miatti járatsűrítésre használja a főváros, így csökkentve a fertőzés terjedésének kockázatát.

A Blaha Lujza téren már most is több buszra lett volna szükség. Egy ideig nem járt a 2-es metró péntek délután, ezért pillanatok alatt hatalmas tömeg verődött össze a buszmegállókban.

Az utasok nem tudták tartani a megfelelő távolságot sem a megállóban, sem pedig a járatokon. Nem volt jobb a helyzet a nagykörúti villamosokon sem, amelyeken szintén nagyon sokan voltak, így ott is lehetetlen volt tartani a távolságot.

A kedden megjelent kormányrendelet egyébként az egész országban, így a fővárosban is előírja, hogy a védekezés érdekében a reggeli és a délutáni csúcsidőben sűríteni kell a tömegközlekedést. Több budapesti utas is azt mondta az M1-nek, hogy sűríteni kellene a járatokat. Nyugodtabbak lennének, ha már most több jármű közlekedne.

A főpolgármrester szerint reggelente több járat is sűrűbben közlekedik, amelyet hamarosan délutánra is kiterjesztenek. Bár a menetrend megváltoztatására ígéretet tett a főpolgármester, éppen most jelentette be a BKK, hogy november végétől egy időre leállítja a Mol Bubit.

A döntésre reagált a kormányszóvivő is. Szentkirályi Alexandta azt írta: miközben egész Európában és Magyarországon is meredeken emelkednek a fertőzésszámok, Budapesten leállítják a közbringarendszert. Hozzátette: pedig az hozzájárul a közösségi közlekedés csúcsidei zsúfoltságának enyhítéséhez és a biztonságos napi közlekedéshez.

A járvány első hullámában nagy botrányt okozott, hogy Karácsony Gergelyék hétköznap is szombati menetrendet vezettek be. Emiatt akkor hatalmas zsúfoltság alakult ki több járaton, komolyan növelve ezzel a járványveszélyt.

hirado.hu - M1