Lefejezés-éhség Franciaországban: megcsonkítottak egy Szűz Mária szobrot

2020. november 7. 15:19

Belefütyültek, belenevettek diákok a lefejezett Samuel Patyról szóló megemlékezésekbe Franciaországban, ahol a barbár aktust követően robbanásszerűen növekedett meg az iszlámisták súlyos fenyegetéseinek száma. A Le Figaro Rémi Heitz párizsi főügyészt idézve 200 megindított nyomozásról ír; a konzervatív Valeurs Actuelles keresztény jelképek elleni támadásokról számol be.

A terrorizmus tömeges dicsőítését és a fenyegetések számának robbanásszerű növekedését indította el Samuel Paty meggyilkolása. Radikalizálódott vagy mentálisan sérült emberektől kezdve a legkülönfélébb személyiségű elkövetők küldözgetnek fenyegető üzeneteket – nyilatkozta a Le Figaro című francia lapnak Rémy Heitz párizsi főügyész. Főleg fiatalok, tette hozzá, akik nem mérik fel tetteik következményét. Elmondta: országosan mintegy 200 nyomozás indult október utolsó heteit követően halálos fenyegetések, provokációk miatt.

Valóságos gyűlölethullámról beszélhetünk, mióta Conflans-Sainte-Honorine-ban október 16-án megtörtént a tanár lefejezése. Robbanásszerű a közismert személyiségek megfenyegetésének száma: fenyegetés érte a köztársasági elnököt, a kormányfőt, több minisztert, parlamenti és önkormányzati képviselőket, tanárokat – teszik hozzá a lap által hivatkozott igazságügyi források. Ezek az üzenetek nem egyszer a megfenyegetett személy lefejezésről szóltak. Minden bejelentés automatikusan nyomozás megindítását vonja maga után – fejtette ki a főügyész. A lefejezéssel fenyegető ügyeket az antiterrorista ügyészi szervek vizsgálják.

Figyelemre méltó, hogy az oktatásra kötelezettek egy részében milyen reakciókat váltott ki a Samuel Paty emlékére megrendezett hétfői gyásznap. A lefejezett tanár emlékére az iskolákban egyperces néma felállással emlékeztek meg. Az oktatásügyi szervek mintegy 400 olyan esetet jeleztek vissza, mikor megzavarták ezt a néma megemlékezést, volt ahol kevésbé, volt ahol kirívóan erőszakos módon. Egyes tanulók fütyültek, mások hangosan nevettek a megemlékezés percében, Evry ügyészsége pedig olyan kirívó viselkedést tanúsító diákokkal foglalkozik, akik – a források itt a részleteket nem ismertették – büntetőjogi következményekkel járó módon zavarták meg ezt az egy percet.

Sikeres integráció? Halállal fenyegető 15 éves diák

Párizsban egy 15 éves kollégista lány ellen folyik vizsgálat a terrorizmus dicsőítése miatt, a tanuló szintén Paty lefejezését méltatta; a Rhône-i Caluire-et-Cuire település gimnáziumában egy 15 éves diák azzal fenyegette meg a tanárát, hogy levágja a fejét, de volt olyan 12 éves kislány is, aki a tanár levágott fejéről osztogatott meg fotókat. A hétfői emléknapot követően 14 esetben indult kiskorúak ellen eljárás a terrorizmus dicsőítése miatt.

Számos esetben kellett felnőttkorú, hasonló bűncselekménye ügyében intézkedniük az igazságügyi szerveknek. Egy 34 éves algériai ellen Pontoise-ban indult eljárás a terrorizmus dicsőítése miatt; s mint arról a hirado.hu is beszámolt, egy libanoni férfi pedig minden előzmény nélkül, halálosan fenyegetett meg egy tanárt Isere-ben.

Ellenállásra hív fel egy újságíró

Az iszlámista terror kibontakozása már a jogállam érvényesülésének korlátozását jelenti – írta cikkében Philippe Bilger a Les Valeurs Actuelles (VA) című konzervatív lapban, felhívva ezen alapértékek megőrzésére.

Negyven év prosperálás után nemcsak a testét, de a lelkét és megsebezték Franciaországnak – fejti ki véleménycikkében Bilger. Míg a „jogállam” korábban egy túl szofisztikált, túl bürokratikus fogalomnak tűnt ahhoz, hogy rokonszenvet ébresszen, most, hogy az egyre fékezhetetlenebb bűnözés elszabadul, s egy olyan ellenféllel állunk szemben, amely nem ismer gátlásokat és határokat, eljutunk odáig, hogy a szólásszabadság védelmezői halállal fizetnek egy Mohamedet ábrázoló karikatúra miatt – írja a publicista.

Az újságíró felszólít a klasszikus, demokratikus alapjogok és berendezkedés védelmére. Ellenállás – így nevezi meg a napjainkban szükséges és elfogadható reakciót ezekre a jelenségekre.

Szűz Mária lefejezése

Szintén a VA számol be egy olyan rémtettről, mely a sajtópaletta elmélyültebb böngészése nyomán mindennaposnak tűnik Franciaországban, bár a nagyobb orgánumok és hírügynökségek az előforduló esetek nagy számához képest igen ritkán számolnak be ezekről.

A Tarn-et-Garonne térségéhez tartozó Montpezat de Quercy kistelepülésen ugyanis lefejezték Szűz Mária köztéri szobrát. A keresztényellenes gonosztettre hasonló bűncselekmények sorozata után került sor: korábban kővel dobálták meg Sumènes-ben és et Montaud-ban is Szűz Mária szobrait, Pic Saint-Loup-ban és más településeken is ledöntötték a keresztet.

hirado.hu