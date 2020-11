Koronavírus - Lassul a járvány terjedése Franciaországban

2020. november 8. 19:23

Olivier Véran francia egészségügyi miniszter szerint Franciaországban lelassult a koronavírus-járvány terjedése, de még túl korai lenne a tíz napja kihirdetett általános karantén következtetéseit levonni.

A meghozott intézkedéseknek köszönhetően "megfigyelhető a járvány terjedésének lassulása, de még túl korai a lezárás következtetéseit levonni" - mondta vasárnap a tárcavezető a France Inter közrádióban, miközben az előző nap 306-tal 40 ezer fölé emelkedett az elhunytak száma, a napi esetszám pedig pénteken több mint 60 ezerrel újabb rekordot döntött.

A miniszter elmondta: az általános karantén előtti két hét hétben az éttermek és a bárok bezárása a nagyvárosokban, valamint az éjszakai kijárási tilalom hatékonynak bizonyult, de nem elégségesnek. Az elmúlt héten már csak 20 százalékkal emelkedett a napi esetszám az azt megelőző hetek jóval jelentősebb emelkedése után - hangsúlyozta a kormánytag.

Olivier Véran szerint ha a kormány nem rendelt volna el újabb szigorításokat, a járvány még gyorsabban és még nagyobb erővel terjedt volna, s "az egészségügyi következmények még tragikusabbak lettek volna a jelenleginél".

Emlékeztetett arra, hogy míg az első hullámban több mint 30 ezren, a jelenlegi hullámban eddig 9 ezren veszítették életüket, és jelenleg 4400 súlyos beteg van a kórházakban.

"A jövő hét végére már olyan biztos adataink lesznek, amelyek alapján megítélhető a helyzet, de a betegfelvétel a kórházakban és az intenzív osztályokon még mindenképpen nőni fog a következő napokban, hiszen a jelenlegi számok még a lezárás előtti járványügyi helyzetet tükrözik vissza" - hívta fel a figyelmet.

A kormány előzetes bejelentése szerint a járvány második hulláma november közepén fog tetőzni mintegy 6 ezer súlyos beteggel.

Franciaország a második hullám elején 5200 intenzív ággyal rendelkezett, amelyet fokozatosan kibővítettek 6400-ra, ami tovább növelhető 7500-ra. Amennyiben kizárólag koronavírusos betegek ellátásra állna át a francia egészségügy, 10 500 súlyos beteget is tudnak fogadni az intenzív osztályok.

A járvány által leginkább sújtott régió jelenleg az ország középső részén található Auvergne-Rhone-Alpes, amelynek központja Lyon. Itt egy hónap alatt meghatszorozódott a betegfelvétel a kórházakban, ezért megkezdődött a stabil állapotban lévő betegek egy részének átszállítása az ország nyugati részén található Bretagne kórházaiba. Eddig 61 beteget szállítottak el, s az elővigyázatosságból elrendelt intézkedés keretében összesen kétszáz beteg evakuálását tervezik a tetőzés előtt annak érdekében, hogy a jövő héten várhatóan nagy számban érkező súlyos betegnek legyen elég hely a Lyon környéki kórházakban is.

A kormányszóvivő eközben kizárta, hogy az idősebb korosztályt érintő rendkívüli intézkedések elrendelését tervezi a kormány.

"Szó sincs arról, hogy az idős embereknek kötelező elkülönítést szeretnénk" - mondta Gabriel Attal a Cnews hírtelevízióban. "Először is etikai szempontból ez bonyolult lenne, másodszor pedig sokan rosszul látják számos idős ember helyzetét, akik nem egyedül élnek, és gyakran több generáció is együtt él egy családban ugyanabban a lakásban" - tette hozzá. Arra is emlékeztetett a kormányszóvivő, hogy a jelenleg intenzív osztályokon lévő fertőzöttek harmada 60 évnél fiatalabb.

MTI