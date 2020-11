Trumpot arról győzködik, ismerje el a vereségét

2020. november 8. 20:59

Amikor befutottak az első hírek Joe Biden győzelméről, Donald Trump éppen a Fehér Háztól jó negyven kilométerre, a Virginia állambeli Sterling városánál golfozott barátaival. Az amerikai elnök nem hagyott ott csapot-papot, még órákon át folytatta a játékot, miközben stábja közzétette az előre megírt közleményét, amelyben arra figyelmeztetett, a verseny még nem lefutott, hétfőn kezdődik a jogi csata.

Nem hagyta abba a játékot Fotó: MTI/AP/Patrick Semansky

A BBC washingtoni tudósítója szerint amikor visszatért a Fehér Házba, vállát lecsapva, fejét lehajtva sétált be egy oldalajtón, csak futólag intve oda a várakozó újságíróknak. Megtört volna? A közösségi médiában az elnök csupa indulat, nagy betűkkel és haragos szavakkal ígéri, hogy harcolni fog, de bejegyzései megritkultak, a nyilvánosság elé pedig csütörtökön állt utoljára.

Vissza a Fehér Házba. Lecsapott vállak, leszegett fej Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

A CNN-nek nyilatkozó névtelen források szerint tanácsadói, köztük veje, Jared Kushner is arról győzködik, ismerje el a vereségét. Korábban környezetéből úgy nyilatkoztak, hogy az elnök rossz hangulatban van, de „harci üzemmódba” kapcsolt, eltökélt, hogy nem lép félre, amíg minden lehetőséget ki nem merített.

Miben reménykedhet? Az amerikai elnök azt állítja, hogy a választásokat elcsalhatták, már a kampányában is figyelmeztetett arra, hogy a levélszavazatok visszaélésekre adhatnak okot. Konkrét, az eredményeket megfordító bizonyítékokkal egyelőre nem szolgált, bár a sajtó kétségtelenül feltárt néhány anomáliát a voksolásnál és a számlálásnál. Várhatóan az ügy a bíróságon folytatóik, abban azonban a szakértők egyetértenek, hogy ez a végeredményen már aligha változtat. A Republikánus Párt is elég megosztott a kérdésben, adománygyűjtést is indítottak a szabálytalanságok felderítésére, mások már gratuláltak is a demokrata jelöltnek. Az elnökhöz közel álló források ugyanakkor azt kizártnak tartották, hogy Donald Trump ne adja át a hatalmat békésen.





