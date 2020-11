A CNN már a függetlenség látszatáról is lemondott

2020. november 9. 01:20

A CNN riporterének könnyes megnyilvánulása után kevés kétség maradt a csatorna függetlensége miatt. Nem csak a választások során merültek már fel kétségek és ellentmondások a magát objektívnek nevező hírcsatorna kapcsán, azonban az amerikai elnökválasztás után már nem is próbálják leplezni álláspontjukat.

A CNN hírolvasója, Van Jones élő adásban, könnyek között adott hangot erős liberális nézeteinek a bevándorlás, a BLM és Trump miatt is, eloszlatva minden kételyt a hírcsatorna objektivitása kapcsán – írja a V4NA.

A politikai kommentátorként ismert Jones, amikor a választások eredményéről kérdezték, azt mondta, már könnyebben beszél a gyerekeinek arról, hogy „az igazság számít”. Hozzátette: „Ha muszlim vagy, nem kell majd aggódnod, hogy az elnök nem akar itt látni. Ha bevándorló vagy, nem kell majd attól félned, hogy az elnök elragadja a gyermekeidet és hazaküldi az álmodozókat minden ok nélkül” – utalva Trump bevándorlásellenes politikájára, ami az illegális „álmodozók” kitoloncolását vette célba.

A CNN természetesen már több ellentmondásba belefutott, amelyek miatt többek szemében e elvesztette hitelességét. Gemma Togini, a brit Sky News hírcsatornától például úgy fogalmazott: „Érdekes szerzet a CNN. Elképesztő élmény kívülről nézni a szervezetet és nézni – mint hírfogyasztó –, mennyire elképesztően elfogultak.”

Már 2016-ban is tömeges tüntetések voltak a vállalat székháza előtt Los Angelesben, amiért a választások előtt Bernie Sanders független jelöltnek alig biztosítottak műsoridőt.

A Trump-adminisztráció idején 2017-ben szintén botrányt kavart, hogy tényként akartak beállítani egy dokumentumot, ami kompromitálhatja Donald Trumpot, és amelyet még a Buzz Feed baloldalra húzó médium is csak fenntartásokkal közölt le, jelezvén, hogy „több hibát is tartalmaz” a dokumentum. A 35 oldalas jelentést több újságíró is megkapta, azonban kevesen publikálták a megbízhatatlansága miatt.

A CNN továbbá kísérletet tett egy nyilvánvaló ferdítésre is, amikor a BLM-tüntetések idején a kenoshai erőszakos megnyilvánulásokról tudósítottak, azonban utólag eltávolították az „erőszakos” kifejezést a hírből.

Arra is volt példa, hogy a hírcsatorna egyenesen álhíreket terjesztett egy interjú során Szijjártó Péter magyar külügyminiszterről, azonban a miniszter hamar helyreigazította a súlyos tévedést, ami nem nagyon zavarta a csatorna riporterét. Van Jones könnyes megnyilvánulásában, amelyben egyértelműen elítélte a Trump-kormányt és Biden győzelme mellett foglalt állást, sokan ismét a csatorna leplezetlen elfogultságát látták.

