Kispest polgármestere is koronavírusos

2020. november 9. 11:11

InfoStart

Gajda Péter a közösségi médiában jelentette be, hogy a vasárnapi Covid-gyorsteszje pozitív lett. A protokollnak megfelelően csináltatott PCR-tesztet is, de annak később lesz eredménye. A XIX. kerület szocialista polgármesterének, mint írja, nagyon enyhe tünetei vannak, kis fejfájás, ami nem akadályozza a munkában, amit most otthonról végez. „A városháza fertőtlenítése hétvégén megtörtént, szerdáig semmilyen személyes ügyintézés nem lesz” – fogalmazott Gajda Péter, akinek több kollégája is fertőzött.