A járvány ellenére is elérte a kitűzött célokat a munkaerőpiac

2020. november 9. 14:34

A júniusi és júliusi mélypont után ismét növekedett a foglalkoztatottak száma, mintegy 4,5 millióan dolgoznak Magyarországon. Egy előző heti adat szerint 300 ezer fő alá csökkent a regisztrált álláskeresők száma. Az augusztusi foglalkoztatási csúcsot követően, amikor visszatért normális mederbe a magyar munkaerőpiac a júniusi és júliusi mélypont után, szeptemberre mintegy 4,5 millióan dolgoznak már Magyarországon.

A 15 és 64 éves korosztály között is 70,3 százalékos a foglalkoztatási ráta, ez egyébként egy évvel ezelőtti adatnál kicsit alacsonyabb, de az európai uniós átlagot, a kitűzött célokat már így is elérte a magyar munkaerőpiac – tájékoztatott Palkovics Imre a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette, nyilvánvaló, ha ez a pandémiás helyzet nem alakul ki, akkor ez az adat még ennél is jobb lehetett volna. Láthatóan csökkent a foglalkoztatottak száma a szállítás, raktározás, a feldolgozóipar vagy a vendéglátás területén, itt az utóbbi kategóriában elég katasztrofális helyzet alakult k, és a szakemberek arról beszélnek, hogy ebben az ágazatban szemléletváltásra és kormányzati intézkedésekre is szükség lehet az elkövetkezendő időkben.

Érdemben viszont nőtt az IT-szektorban foglalkoztatottak száma mintegy 22 ezer fővel, a szakmai tudományos műszaki tevékenységek területén 17 ezer fővel és az építőiparban is 16 ezer fővel. A kereskedelemben is látványosan, 13 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma az elmúlt időszakban. Az elmúlt időszakban növekedtek az átlagkeresetek, 9 százalék környékén. Az átlagkereset-növekedést ebben a helyzetben azonban nem lehet célként kitűzni, mert most a munkahelyek megőrzése az elsődleges minden szereplő számára.

