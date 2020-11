Koronavírus - Milliós favipiravirszállítmány érkezett Magyarországra

2020. november 9. 14:55

Újabb favipiravirszállítmány, egymillió tabletta érkezett Kínából – mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn közzétett videóban.

Szijjártó Péter közölte: folyamatosan tárgyalnak a külföldi partnerekkel a világjárvány elleni védekezésről, nemcsak az oltóanyag-beszerzésről, hanem a betegek eredményesebb kezelését segítő gyógyszerekről is. Ennek köszönhetően vasárnap éjjel újabb egymillió favipiravir tabletta érkezett Kínából. Ez az a gyógyszer, amely a már tünettel rendelkező betegeknek megfelelő ütemben adagolva jó eséllyel megelőzheti a tünetek súlyosbodását – magyarázta a miniszter.

Hozzátette, hogy több gyártóval is tárgyalnak további beszerzésekről, a hét végén Japánból érkezik egy újabb egymilliós szállítmány, és ahogy megszületnek a további megállapodások, azokról is azonnal tájékoztatnak. Szijjártó Péter – aki maga is koronavírus-fertőzött – a videóban elmondta, hogy hetedik napja van karanténban, a tünetek egyelőre nem engednek, úgy érzi magát, mint egy influenzabeteg, de reméli, hogy ennél rosszabb már nem lesz az állapota.

MTI