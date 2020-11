Donald Trump új védelmi minisztert nevezett ki

2020. november 9. 20:26

Christopher C. Miller személyében új védelmi minisztert nevezett ki Donald Trump amerikai elnök, aki ezt hétfőn a Twitteren jelentette be.

Az amerikai elnök közölte: Miller, aki az Országos Terrorelhárító Központ igazgatója azonnali hatállyal, ügyvezető miniszterként veszi át a munkát Mark Esper védelmi minisztertől.

A mikroblog-bejegyzásben Trump kiemelte, hogy Miller "nagy tiszteletnek örvend" és korábbi pozíciójában "a szenátus egyhangúlag támogatta" a kinevezését.

Egy másik bejegyzésben az elnök leszögezte: "Chris nagyszerű munkát fog végezni. Egyben megköszönte Mark Esper eddigi miniszternek a munkáját.

Az NBC televízió információi szerint Esper már a hét végén megírta a lemondó levelét.

A Pentagon hivatalosan nem kommentálta a minisztercserét, de az amerikai sajtóban felelevenítették, hogy Donald Trump és Mark Esper viszonya a nyár elején megromlott. Esper ugyanis akkor visszautasította, hogy a Pentagon katonákat vezényeljen az erőszakba torkolló tüntetések megfékezésére.

Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) emlékeztetett arra, hogy az elnök attól kezdve nyilvánosan is élcelődött a miniszteren. Esper támogatta az amerikai polgárháború (1861-1865) vezetőiről elnevezett katonai támaszpontok átnevezését is, amelyet Donald Trump határozottan visszautasított. Trump a katonai költségvetés vétóját helyezte kilátásba arra az esetre, ha a költségvetési tervezetben szerepelt volna a támaszpontok átnevezése is.



James Stavridis nyugalmazott tábornok, az Egyesült Államok európai és déli haderőinek egykori vezetője a Twitteren azt írta: a minisztercserének "ezen a ponton nincs értelme".

MTI