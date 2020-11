Ankara: Korábbi miniszterelnök-helyettest neveztek ki pénzügyminiszternek

2020. november 10. 09:26

Lütfi Elvan korábbi miniszterelnök-helyettest nevezték ki kedden Törökországban kincstár- és pénzügyminiszternek, miután Berat Albayrak, Recep Tayyip Erdogan török elnök vejének lemondását az államfő hétfőn késő este elfogadta - derült ki a hivatalos közlönyből.

Elvan - milligazete.com.tr

Albayrak vasárnap jelentette be távozási szándékát a tisztségből, egy nappal azután, hogy apósa Naci Agbal volt pénzügyminisztert állította a központi bank élére. A török társadalmat a lépés váratlanságán túl az is meglepte, hogy Albayrak a közösségi médiában jelezte lemondását. "Csaknem öt éven át miniszterként szolgáltam, de egészségügyi problémáim miatt úgy döntöttem, hogy tevékenységemet ebben a tisztségben nem tudom folytatni" - írta Instagram oldalán.



A 42 éves Albayrak 2015-ben került az energetikai minisztérium élére, majd Erdogan 2018-as újraválasztását követően átvette a pénzügyi tárca irányítását. Tárcavezetői megbízatása alatt Törökország egyszerre két nehéz gazdasági kihívással is kénytelen volt szembesülni, a munkanélküliség magas szintjével és a kétszámjegyű inflációval.



Az ország súlyos gazdasági válságban van. A török líra az év eleje óta elvesztette értékének majdnem egyharmadát; pénteken újabb történelmi mélypontra gyengült a dollárral szemben: egy amerikai dollár 8,52 török lírát ért. Az éves infláció 12 százalékhoz közelít, és az ország devizatartalékai jelentősen csökkentek.



A török fizetőeszköz hétfőn 8,05-ön zárt a dollárral szemben, míg jelen pillanatban 8,31 körül mozog.



Lütfi Elvan végzettségeit tekintve bányamérnök és közgazdász. Korábban, 2013 és 2015 között közlekedésügyi miniszter, 2015 és 2016 között miniszterelnök-helyettes, 2016 és 2018 között pedig fejlesztési miniszter volt.

MTI