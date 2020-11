Országos szinten naponta fertőtlenítik a MÁV-csoport összes járművét

2020. november 10. 12:35

Keddtől újra napi szinten fertőtlenítik a vasúttársaság járműparkját a fokozódó járványügyi helyzet miatt, a MÁV-HÉV és a Volánbusz továbbra is fenntartja a tavasz óta bevezetett napi szintű járműfertőtlenítést - közölte a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. az MTI-vel.

mavcsoport.hu

A MÁV honlapján elérhető tájékoztatás szerint szeptember óta az elővárosban és a nemzetközi vonatokon már napi emeltszintű fertőtlenítés volt érvényben, keddtől országosan a MÁV-START a jelenleg forgalomban lévő több mint 1200 járművén végeznek naponta fertőtlenítő padlófelmosást és felületpermetezést. Az emeltszintű fertőtlenítés baktérium-, vírus- és gombaellenes fertőtlenítést jelent.



A Volánbusz is napi szinten fokozottan takarítja az autóbusz-állomásokat és a buszokat, vírusölő szerrel mossa le a kapaszkodókat, fertőtlenítőszerrel a padlót. A busztársaságnál országszerte 58 ózongenerátor is gondoskodik a mintegy 6500 darabos járműállomány fertőtlenítéséről.



A vasúttársaság heti szinten végez fertőtlenítő takarítást az ország valamennyi utasforgalmi- és közös üzemi helyiségében, a MÁV-HÉV naponta takarítja az utasforgalmi helyeket és a telephelyeket - ismertették.



Felhívják az utazók figyelmét arra is, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, a maszk használata mind a közösségi közlekedési eszközökön, mind az állomási és megállóhelyi helyiségekben kötelező. Emellett javasolják, hogy a sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében a jegy- és bérletvásárláskor részesítsék előnyben az elektronikus jegyvásárlási lehetőségeket.

MTI