Barcelonai gázolás - Megkezdődött a dupla terrortámadás büntetőpere

2020. november 10. 18:01

A madridi központi büntetőbíróságon kedden kezdetét vette a három évvel ezelőtt Barcelonában és Cambrilsban elkövetett terrortámadások miatti büntetőper.

A terrorakcióról készült vázlat - bbc.com

Az ügyészség szerint a három vádlott egyike sem vett részt közvetlenül a 16 halálos áldozatot követelő és több mint 150 embert megsebesítő gázolásos merényletek elkövetésében, de közreműködtek előkészítésükben.



Az első tárgyalási napon olyan videófelvételeket mutattak be a bíróságon, amelyen robbanóeszközöket készítenek és fenyegető megjegyzéseket tesznek a terroristák, köztük a vádlottak padján ülő Mohamed Húli Smelál.



A férfi az egyetlen túlélője annak a véletlen robbanásnak, amely a felvételeken is szereplő alcanári lakásban bekövetkezett.



A nyomozók szerint ott vesztette életét a terrorsejtet irányító Abdelbak esz-Szatti ripolli imám, aki fokozatosan radikalizálta a Marokkóból származó fiatal tagokat.



Mohamed Húli Smelál nem tett vallomást a bíróságon, de korábban elismerte közreműködését a támadások előkészítésében, és megbánást tanúsított. Az ügyészség egyebek mellett terrorszervezethez tartozással és robbanóanyag birtoklásával vádolja, 41 éves börtönbüntetést kérve a bíróságtól.



Ugyanezekkel a vádakkal 36 éves szabadságvesztést indítványozott a vádhatóság Drissz Ukabirnak, aki kizárólag védőügyvédje kérdéseire válaszolva elmondta: fiatalkorú testvére kérésére bérelt furgont, mert úgy tudta, hogy egy költözéshez van rá szüksége két barátjával. A barcelonai merényletet később ezzel a járművel követték el.



A vádlott állította: nem tudott a tervezett akcióról, nem ismerte a ripolli imámot és egyáltalán nem vallásos, sőt azt hangoztatta, hogy életmódja teljesen eltér a vallási előírásoktól.



Ártatlannak vallotta magát Szajíd Ben Iazza is, akit terrorszervezettel való együttműködéssel vádolt meg az ügyészség, és ezért 8 éves börtönbüntetést kért. A férfi ismert néhányat a sejt tagjai közül, akiknek kölcsönadta iratait és nagybátyja furgonját, amelyeket robbanóeszközök készítésére alkalmas eszközök és anyagok vásárlásánál használtak.



A nyomozás során kiderült: a terrorista sejt jóval nagyobb pusztításra készült annál, amekkorát végül elért. Robbanószerekkel megpakolt furgonnal akarták megtámadni a barcelonai Sagrada Familia bazilikát és a párizsi Eiffel-tornyot, támadást terveztek az FC Barcelona futballcsapat stadionja ellen, valamint a

barcelonai Razzmataz diszkó is célpontjaik között volt.



A hatóságok szerint a csoport eredeti elképzeléseit az alcanári házrobbanás húzta keresztül, és ezután döntöttek a gázolásos merényletek mellett. A rendőrség lelőtte a támadásokban résztvevő terroristákat. Később az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet jelentkezett a merényletek elkövetőjeként.



MTI