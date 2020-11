Koronavírus - Párizsban állami döntéshozók felelősségét vizsgálják ügyészek

2020. november 10. 18:04

Gondatlanságból elkövetett emberölés, nem szándékos sérülésokozás, mások életének veszélyeztetése és a járvány elleni küzdelem szándékos hiánya, valamint segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt több mint 250 feljelentés alapján négy vizsgálatot indított a párizsi ügyészség kedden a koronavírus-járvány kezeléséért felelős állami szervek és döntéshozók ellen.

Öt hónappal a egészségügyi krízis első félévi kezelésének ügyében indított előzetes eljárások után az ügyészség úgy döntött: a nyomozás eredményei alapján átadja az ügyet a vizsgálóbíróknak, akik négy különböző esetet vizsgálnak ki.



"Az összetett vizsgálatok célja, hogy fényt derítsenek az esetleges büntetőjogi szabálytalanságokra" - jelezte közleményében Rémy Heitz párizsi főügyész.



A vádhatósághoz 328 feljelentés érkezett március 24. óta az állami döntéshozók ellen, ezekből 253 keresetet fogadott be az ügyészség, és ennek alapján indított négy különböző vizsgálatot.



A feljelentések többsége az állítólagos munkavédelmi elégtelenségeket, illetve a járvány kezdetén tapasztalt maszk- és teszthiányt érinti.



A legtöbb panasz, mintegy 240, a lakosság sérelmére elkövetett vélt bűncselekményekre vonatkozik. Öt panasz az egészségügyi dolgozók, négy az állami hivatalok dolgozóinak veszélyeztetése miatt érkezett, egy pedig beteg vagy elhunyt fertőzöttek ügyében kéri a felelősök megnevezését.



Az előzetes eljárások júniusi elindításakor a párizsi főügyész arról számolt be, hogy a vizsgálatnak nem célja politikai vagy adminisztratív felelősöket megnevezni, hanem az országos döntéshozók esetleges büntetőjogi felelősségét kívánja megállapítani a tavasszal 55 napig tartó általános karantén alatt érkezett feljelentések nyomán.



A főügyész szerint "ha történt büntetőjogi hiba, az több mint valószínűleg - de ez csak feltételezés - nem szándékos hiba" volt a járványkezelésben.



Emlékeztetett, a törvény pontosan meghatározza azt, hogy bűncselekmény megállapításához bizonyítékra van szükség, nem elégséges az egyszerű hanyagság megállapítása.



A központi vizsgálat nem vonatkozik az idősotthonokra, amelyek ellen helyi szinteken indultak eljárások, eddig kettő Párizsban, egy a fővároshoz közeli Nanterre-ben, egy pedig a délkeleti Grasse-ban.



Az ügyészség nem vizsgálhatja sem a köztársasági elnök, sem a kormánytagok felelősségét.



Emmanuel Macron államfő a mandátuma alatti politikai döntésekért büntetőjogilag nem felelős, a kormánytagok tettei ügyében pedig kizárólag a miniszteri rangú politikusok ügyeivel foglalkozó, 1999-ben létrehozott francia köztársasági bíróság (CJR) illetékes ítélkezni, ahova csaknem kilencven feljelentés érkezett, amelyből 53-at vizsgált meg a CJR, és kilencet talált befogadhatónak. Ezek alapján a különleges bíróság július 7-én az illetékes kormánytagok ellen is megindította az előzetes vizsgálatot.

Franciaországban a járvány kezdete óta eddig csaknem 41 ezren vesztették életüket, közülük 30 ezren tavasszal.



MTI