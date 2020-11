Amerikai elnökválasztás - A török elnök gratulált Joe Bidennek

2020. november 10. 19:04

Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden üzenetben gratulált Joe Biden demokrata párti jelöltnek az amerikai elnökválasztáson elért sikeréhez - közölte a török államfői hivatal.

Erdogan reményét fejezte ki, hogy a választás eredménye kedvező lesz a "baráti és szövetséges" Egyesült Államok népe számára.



Közvetlenül Bidenhez intézve szavait úgy fogalmazott: "miként akkoriban, amikor alelnöksége idején számos alkalommal találkoztunk, a török-amerikai kapcsolatok most is mélyen gyökerező stratégiai jelleget hordoznak".



"A globális és regionális szinten napjainkban tapasztalt kihívások szükségessé teszik, hogy a közös érdekekre és értékekre alapuló kapcsolatainkat még inkább fejlesszük és megerősítsük" - hangsúlyozta a török elnök.



Majd hozzátette: "ismételten kifejezem eltökéltségünket az amerikai vezetésnek az előttünk álló időszakban erre irányuló szoros munkát illetően".



A török államfő hangsúlyozta: "hiszem, hogy az országaink közötti erős együttműködés és szövetségi kötelék miként máig, úgy a jövőben is létfontosságú hozzájárulásokat fog tenni a világbékéhez."



"Legőszintébb jókívánságaimat küldöm az Egyesült Államok népének békéjéért és jólétéért" - zárta üzenetét Erdogan.



Törökország azon kevés országok egyike, amelyek nem fejezték ki már a hétvégén gratulációjukat Bidennek.



Erdogan a demokrata jelölt ellenfelével, Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnökkel ápol jó kapcsolatot, bár a két NATO-szövetséges ország az utóbbi években mégis több kérdésben vitába keveredett, például a szíriai kurd milíciák szerepével vagy a török kormányzat legfőbb közellenségének számító, Amerikában élő muszlim hitszónok, Fethullah Gülen kiadatásával kapcsolatban.



Ráadásul amerikai szenátorok szankciókat szorgalmaznak Ankarával szemben, amiért Oroszországtól vásárolt légvédelmi rakétarendszert.



MTI