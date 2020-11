A Moody's a jövő évi globális kilátásról: hazánk jó példa

2020. november 10. 19:31

Negatív az államadósok jövő évi globális hitelképességi kilátása, mivel a koronavírus-járvány hatásai és a járvány megfékezésére hozott kormányzati intézkedések olyan gazdasági, pénzügyi és társadalmi sokkot okoztak, amely 2021-ben és még később is érezteti hatását - áll a Moody's Investors Service kedden Londonban ismertetett átfogó tanulmányában.

A nemzetközi hitelminősítő a 13 oldalas elemzésben közölte: az év eleje óta 108 szuverén adós esetében hajtott végre felülvizsgálatot, és e felülvizsgálatok 60 százaléka - 65 minősítési lépés - negatív irányú volt.



A Moody's kiemeli, hogy a tavalyi azonos időszakban elvégzett szuverén minősítési felülvizsgálatoknak mindössze a 20 százaléka, 2018-ban a 30 százaléka volt negatív előjelű.



A cég hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy az idén volt néhány pozitív minősítési akciója is, közöttük Magyarország államadós-besorolási kilátásának pozitívra javítása.



E lépéseket az indokolta, hogy ezeknek az országoknak a hitelképessége a koronavírus-válság előtt javult, és e javulási folyamat a Moody's várakozása szerint a járvány elültével folytatódik - áll a keddi elemzésben.



A Moody's szeptember végén javította felminősítés lehetőségére utaló pozitívra az addigi stabilról Magyarország "Baa3" szintű, befektetési ajánlású államadós-besorolásának kilátását.



A hitelminősítő egyebek mellett azzal a véleményével indokolta a lépést, hogy jóllehet a koronavírus-járvány várhatóan jelentős negatív hatást gyakorol a magyar gazdaságra is, a gazdasági és a pénzügyi erőre kifejtett hatása azonban valószínűleg nem lesz annyira markáns, mint az Európai Unió más térségeiben.



A Moody's indoklásában a fő tényezők között szerepelt az is, hogy a magyar gazdaság a "Baa3", illetve az eggyel jobb, "Baa2" besorolású gazdaságokhoz képest is erős teljesítményt mutatott az elmúlt időszakban, és a cég véleménye szerint ez várható a továbbiakban is. Mindehhez a magyar gazdaság hazai és külső adósságpozícióinak javulása társul.



A magyar államadós-besorolásra a másik két nagy hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Standard & Poor's stabil kilátást tart érvényben. Ezek a cégek ugyanakkor a Moody's besorolásánál egy fokkal jobb - egyaránt "BBB" - osztályzattal tartják nyilván Magyarországot.



Keddi globális adósminőségi helyzetértékelésében a Moody's közölte: várakozása szerint a világgazdasági szintű hazai össztermék (GDP) a 2020-ra várt 4 százalékos visszaesés után 2021-ben 5 százalékkal növekszik.



A hitelminősítő szerint azonban ezt az előrejelzést jelentős lefelé ható kockázatok terhelik.



A cég nem várja ugyan, hogy a járvány megfékezését célzó újabb zárlatoknak ugyanolyan kiterjedésű gazdasági hatásuk lesz, mint a korábbi korlátozó intézkedéseknek, az Európában ismét bevezetett korlátozások azonban illusztrálják, hogy a növekedés mennyire érzékeny lehet a fertőzések számának újbóli ugrásszerű emelkedésére - áll a Moody's keddi elemzésében.



A hitelminősítő várakozása szerint a növekedési ütem és az olajárak fokozatos - bár mindkét esetben lefelé ható kockázatokkal terhelt - erősödése nyomán 2021-ben világszerte lefelé indulnak az államháztartási hiányok is.



A Moody's számításai szerint az idén a globális GDP-érték 11 százalékának megfelelő rekordra duzzad a világgazdaság egészének átlagos államháztartási hiánya, jövőre azonban 7 százalékra csökken, bár még ez is magas szint lesz.



Az olajárak zuhanása különösen az olajexportőr gazdaságokban teremtett nagy deficiteket: az idén várhatóan Kuvait és Omán államháztartási hiánya lesz a legmagasabb, 32, illetve 16 százalékkal - áll a Moody's előrejelzésében.

