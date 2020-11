Az USA F-35-ös vadászbombázókat ad el az Egyesült Arab Emírségeknek

2020. november 10. 19:46

Az amerikai kormány jóváhagyta F-35-ös vadászbombázók eladását az Egyesült Arab Emírségeknek - jelentette be kedden kiadott közleményében Mike Pompeo amerikai külügyminiszter.

F-35-ös gépek őrhelyükön - jetfly.com

Az amerikai diplomácia vezetője közölte: 50 utolsó generációs F-35-ös lopakodó vadászbombázó eladásáról döntöttek 23,37 milliárd dollár értékben.



Közleményében Mike Pompeo leszögezte: utasítására a külügyminisztérium hivatalosan is értesítette a kongresszust a fegyvereladásról. Az Egyesült Államokban törvényhozási felhatalmazás szükséges a kormányzat bármilyen fegyvereladásához.



Az Emírségek Bahreinnel együtt augusztusban kötött - amerikai közvetítéssel - békemegállapodást Izraellel, és Donald Trump amerikai elnök ezt követően jelezte egy sajtókonferencián, hogy az Öböl-menti, hét kis monarchiából álló szövetség érdeklődött a Lockheed Martin Corp F-35-ös vadászgépeinek megvásárlása iránt. Elemzők úgy értékelték, hogy a fegyvervásárlás egyfajta "jutalom" a diplomácia áttörésért.



Benny Ganz, a zsidó állam védelmi minisztere szeptember közepén Washingtonban tárgyalt, és az egyeztetéseken szóba kerültek az Emírségeknek tervezett fegyvereladások is.



Az amerikai tárgyalópartnerek akkor biztosították az izraeli minisztert, hogy az Egyesült Államok továbbra is fenntartja Izrael katonai fölényét a térségben, mert ez az amerikai-izraeli védelmi kapcsolatok egyik sarokköve.



Mark Esper akkori amerikai védelmi miniszter leszögezte: az Egyesült Államok elkötelezett ez iránt, és az amerikai kormányzat "megóvja Izrael biztonságát".



MTI