Hegyi-Karabah - Moszkva, Ankara és Brüsszel álláspontja

2020. november 10. 20:14

Hegyi-Karabah politikai státusáról nincs szó az örmény kormányfő, az azeri elnök és az orosz elnök fegyveres konfliktust lezáró megállapodásában - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában.

Peszkov szerint a terület státusával kapcsolatban a felek addig is a nemzetközi jog, mindenekelőtt az ENSZ Biztonsági Tanácsa vonatkozó határozataiból és más dokumentumokból indulnak ki.



Nikol Pasinján örmény miniszterelnök, Ilham Aliyev azeri elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő keddre virradóra megszületett megállapodása alapján a konfliktus szereplői a harcok beszüntetése nyomán az általuk jelenleg elfoglalt állásokban maradnak. Jerevánnak ezt követően november 15-ig a kelabdzsari régiót, november 20-ig az agdami régiót és gazahi régió megszállt területeit, december 1-jéig pedig a lacsini régiót kell visszaszolgáltatnia Bakunak, az Örményországot Hegyi-Karabahhal összekötő, öt kilométer szélességű lacsini folyosó kivételével.



A kivonuló örmény csapatok helyét a demarkációs vonal és a korridor mentén orosz békefenntartók veszik át, akiknek átdobása a területre kedd hajnalban megkezdődött. Az orosz védelmi tárca közölte, hogy már tíz, orosz békefenntartókat, páncélozott harcjárműveket és hadfelszerelést szállító Il-76-os repülőgép indult el Uljanovszkból Hegyi-Karabahba. Susan Sztepanjánnak, az örmény védelmi minisztérium szóvivőjének a tájékoztatása szerint az orosz katonák elkezdték elfoglalni állásaikat a tartományban, ahol viszonylagos nyugalom állt be, miután a felek hajnalban beszűntették a harci cselekményeket.



Az orosz békefenntartók vezérkara, mintegy 80 fő, a nap folyamán megérkezett az örményországi Erebuni repülőtérre.



Az orosz elnöki szóvivő rámutatott, hogy Hegyi-Karabah ügyében háromoldalú megállapodás született, abban Oroszország mellett az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) másik társelnöke - az Egyesült Államok és Franciaország - nem vett részt. Hangsúlyozta, hogy az egyezség nem számol török békefenntartók jelenlétével.



Közölte, hogy Azerbajdzsán, de nem Hegyi-Karabah területén a tűzszünet megfigyelésére létrehozandó központ egy külön megállapodás tárgya lesz. Az orosz külügyminisztérium hírügynökségeket úgy tájékoztatott, hogy Ankara szerepe a rendezésben az orosz-török megfigyelő központ munkájában való részvételre korlátozódik, és nem lesz közvetlen köze a békefenntartó művelethez.



Peszkov kifejezte reményét, hogy Örményország - ahol a megállapodás ellenzői erőszakba hajló tiltakozásba kezdtek - megfelelő módon fogadja a megállapodást, és nem kívánta kommentálni a jereváni fejleményeket.



"Ez a két ország, Azerbajdzsán és Örményország népének győzelme, mert a háborút megállították" - kommentálta Peszkov azt, hogy Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter gratulált Azerbajdzsánnak "a harctéren és a tárgyalóasztalnál elért győzelméhez".



Kedden Putyin és Recep Tayyip Erdogan török elnök, valamint Szergej Lavrov, az orosz diplomácia vezetője is megvitatta telefonon a hegyi-karabahi helyzetet. A megállapodást Erdogan "helyes lépésnek" minősítette.



A vérontás megállítása mellett a Kreml szóvivője méltatta még a megállapodás humanitárius vonatkozásainak fontosságát is. Ezek értelmében az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) ellenőrzése alatt Hegyi-Karabahba és a környező területekre visszatérhetnek a menekültek, valamint hogy a szemben álló felek ki fogják cserélni a hadifoglyokat és az elesetteket.



Vlagyimir Putyin orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet keddi virtuális csúcstalálkozóján "igazi nagy tragédiának" nevezte a hegyi-karabahi konfliktust, ugyanakkor nagy megelégedésének adott hangot az elért kompromisszum miatt, amellyel sikerült véget vetni a vérontásnak.



"Remélem, hogy az általunk az elmúlt időben megtett lépések elvezetnek a tartós béke megteremtéséhez Azerbajdzsán és Örményország népe érdekében" - mondta.



Putyin az orosz védelmi minisztérium és a hadiipar vezetőivel megtartott tanácskozásán megnevezte az Azerbajdzsán által az örmény légtérben, a hegyi-karabahi válságövezettől távol hétfőn lelőtt orosz Mi-24-es helikopter személyzetét, és a családok kárpótlására utasította Szergej Sojgu védelmi minisztert. Az elnök szerint az incidensben Jurij Iscsuk őrnagy, a gép parancsnoka és Roman Fegyin főhadnagy életét vesztette, a helikopter navigátora pedig közepes súlyosságú sérüléseket szenvedett.



A véletlennek mondott történtekért az azeri külügyminisztérium bocsánatot kért és fájdalomdíjat ajánlott fel. Aliyev elnök Putyinnak megígérte a felelősök megbüntetését, a bakui főügyészség pedig szolgálat közben elkövetett, halált okozó hanyagság címén büntetőeljárást indított.



Bakuban Aliyev Örményország "kapitulációjának" nevezte a három vezető közös nyilatkozatát, amely egy sokéves "megszállás" végét jelenti. Pasinján tagadta, hogy az örmény fegyveres erők vereséget szenvedtek, de elismerte, hogy "katasztrófa" történt, amiért vállalta a felelősséget.



Az Azerbajdzsántól egyoldalúan elszakadt, majd magát függetlennek nyilvánító, örmény többségű Hegyi-Karabah hovatartozása miatti háborús konfliktus 1988-ban, még a Szovjetunió fennállásakor robbant ki, és azóta újra és újra fegyveres összetűzésekhez vezetett az örmények és az azeriek között. A térségben idén szeptember 27-én újult erővel lángoltak fel a harcok. Azerbajdzsán elhatározta, hogy fegyverrel foglalja vissza az enklávét. A harcok elől civilek tízezrei menekültek el, az összecsapásokban mindkét fél súlyos veszteségeket szenvedett el.

Erdogan: a harcokat lezáró megállapodás helyes lépés a tartós megoldás felé

Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden telefonon azt mondta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy a hegyi-karabahi fegyveres konfliktust lezáró orosz-azeri-örmény megállapodás "helyes lépés a tartós megoldás felé vezető úton" - közölte a török államfői hivatal.

Erdogan a beszélgetés során arra hívta fel Putyin figyelmét, hogy "ezt a fontos lehetőséget, amelyhez Törökország és Oroszország együtt intenzíven hozzájárult, anélkül kellene felhasználni az igazságos és tartós béke, valamint a regionális stabilitás megteremtésére, hogy elpazarolnák". Hangsúlyozta: jelen helyzetben az a legfontosabb, hogy Örményország tartsa magát a tűzszünethez és a közös nyilatkozatban rögzített vállalásokhoz.



A török államfő rámutatott: az orosz félre jelentős felelősség hárul, miután Ankara és Moszkva egy olyan helyszínen kialakítandó "közös központból" ellenőrzi majd a fegyvernyugvást, amelyet Baku jelöl ki az örmény megszállás alól felszabadított területen.



Erdogan annak fontosságát is aláhúzta, hogy folyosót nyissanak Azerbajdzsán és az azeri exklávé, Nahicseván között annak érdekében, hogy visszatérhessenek otthonaikba az örmény megszállás miatt Hegyi-Karabahot elhagyni kényszerülő azeriek.



"Hegyi-Karabah megmutatta, hogy mennyire fontos a török-orosz együttműködés a regionális konfliktusok és válságok megoldásában" - vélekedett a török elnök, hozzátéve: ugyanennek a szellemiségnek kellene vezérelnie a szíriai válság kezelését is, ahol szintén felállíthatnának hasonló mechanizmust.



Vlagyimir Putyin orosz államfő, Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök keddre virradóra állapodott meg a szeptember 27-én kiújult hegyi-karabahi harcok lezárásáról.



Az egyezmény értelmében a konfliktus szereplői jelenleg az általuk elfoglalt állásokban maradnak. Jerevánnak ezt követően november 15-ig a kelabdzsari régiót, november 20-ig az agdami régiót és gazahi régió megszállt területeit, december 1-jéig pedig a lacsini régiót kell visszaszolgáltatnia Bakunak, az Örményországot Hegyi-Karabahhal összekötő, öt kilométer szélességű lacsini folyosó kivételével. A kivonuló örmény csapatok helyét a demarkációs vonal és a korridor mentén orosz békefenntartók veszik át.



Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kedden Moszkvában arra mutatott rá, hogy Hegyi-Karabah ügyében háromoldalú megállapodás született. Közölte: a tűzszünet megfigyelésére Azerbajdzsán, és nem Hegyi-Karabah területén létrehozandó központ egy külön megállapodás tárgya lesz. Az orosz külügyminisztérium hírügynökségeket úgy tájékoztatott, hogy Ankara szerepe a rendezésben az orosz-török megfigyelő központ munkájában való részvételre korlátozódik, és nem lesz közvetlen köze a békefenntartó művelethez.



Az Azerbajdzsántól egyoldalúan elszakadt, majd magát függetlennek nyilvánító, örmény többségű Hegyi-Karabah hovatartozása miatti háborús konfliktus 1988-ban, még a Szovjetunió fennállásakor robbant ki, és azóta újra és újra fegyveres összetűzésekhez vezetett az örmények és az azeriek között. A térségben idén szeptember 27-én újult erővel lángoltak fel a harcok. Azerbajdzsán elhatározta, hogy fegyverrel foglalja vissza az enklávét. A harcok elől civilek tízezrei menekültek el, az összecsapásokban mindkét fél súlyos veszteségeket szenvedett el.



Ankara Baku eltökélt támogatója, miután Törökországot szoros etnikai, nyelvi, kulturális, történelmi és gazdasági szálak fűzik Azerbajdzsánhoz.

Borrell: a megállapodás lépést jelenthet a rendezés felé

Az orosz közvetítéssel kedd hajnalban létrejött, a hegyi-karabahi fegyveres konfliktus lezárásáról szóló megállapodás segít megelőzni a további emberveszteséget, és remélhetőleg az első lépést jelenti az átfogó rendezés felé - jelentette ki Josep Borrell az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője kedden.

Borrell közleményében leszögezte: a megállapodást követően tárgyalásokra van szükség az egyezség fenntarthatóságának biztosításához.



Az Európai Unió továbbra is támogatja, és kész hozzájárulni az EBESZ minszki csoportja országainak (Egyesült Államok, Franciaország és Oroszország) erőfeszítéseihez, valamint az egész dél-kaukázusi régió békés és virágzó fejlődését célzó megállapodások végrehajtásához - hangsúlyozta az uniós diplomácia vezetője.



Vlagyimir Putyin orosz államfő, Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök keddre virradóra állapodott meg a hegyi-karabahi konfliktus lezárásáról. A bejelentéssel összhangban Oroszország megkezdte békefenntartó kontingens telepítését Hegyi-Karabahba, párhuzamosan az örmény fegyveres erők kivonásával. Az orosz békefenntartók megbízatása öt évre szól, ami automatikusan további ötéves ciklusokra meghosszabbodhat, ha a felek hat hónappal a megállapodás lejárta előtt nem jelzik kilépési szándékukat.



Azerbajdzsán és Örményország, a két egymással szomszédos korábbi szovjetköztársaság között a régóta fennálló területi vita miatt tört ki ismét fegyveres konfliktus szeptember 27-én. A túlnyomórészt örmények lakta Hegyi-Karabah 1996-ban kiáltotta ki függetlenségét, de ezt egyetlen ország, még Örményország sem ismerte el.

Azerbajdzsán továbbra is saját területének tekinti a hegyi-karabahi enklávét, ahogy lényegében Örményország is.

MTI