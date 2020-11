A Fradi BL-be jutott az izlandi meccsre kijelölt játékvezetővel

2020. november 10. 23:48

A tapasztalt holland játékvezetőt, Björn Kuiperst jelölte ki az UEFA a Magyarország–Izland Európa-bajnoki pótselejtezőre.

A 47 éves Kuipers eddig két alkalommal vezetett a magyar válogatottnak: 2009-ben Albániában, majd 2017-ben Svájcban, előbbin 1-0-s győzelemnek örülhettünk, utóbbi 5-2-s vereséggel ért véget.

A legutóbbi közreműködése ennél sokkal frissebb. Szeptemberben a hármas sípszavakor vált ténnyé, hogy a Ferencváros a Molde elleni 0-0-s visszavágón kiharcolta a szereplést a Bajnokok Ligája csoportkörében.

A vb-t és Eb-t is megjárt Kuiperst 2006 óta foglalkoztatják nemzetközi mérkőzéseken. Ebben a szezonban eddig két BL-meccset kapott, korábban azon túl, hogy több ízben is vezetett BL-elődöntőt, 2014-ben a Real Madrid – Atlético Madrid finálét is rábízták, ahogy az két Európa Liga-döntővel is történt.

hirado.hu