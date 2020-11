Tisztogatásra készülnek a radikális demokraták

2020. november 11. 01:11

A kétpárti együttműködés és a nemzeti megbékélés bideni programja már nulladik napján kisiklani látszik: a demokrata radikálisok már listázzák a Trump-támogatókat, és bojkottal fenyegetik azt, aki alkalmazza őket.

Miközben Joe Biden megválasztott demokrata elnök arról beszél a nagy nyilvánosság előtt, hogy mindenki elnöke akar lenni, nemcsak azoké, akik rá szavaztak, pártja radikálisai egészen más hangot ütnek meg. A közösségi médiában immáron nemcsak a mezei kommentelők fordulnak olthatatlan bosszúszomjjal a Trump-adminisztrációt támogatók felé, hanem demokrata kongresszusi képviselők és olyan vezető lapok publicistái is, mint a The Washington Post – számolt be erről a konzervatív kötődésű The Federalist.

Az online lap cikke idézi Alexandra Ocasio-Cortezt, a Demokrata Párt szélsőbalos szárnyához tartozó kongresszusi képviselőt, aki Twitterén úgy fogalmazott múlt hét pénteken: Van, aki archiválja ezeket a Trump-pszichopatákat arra az esetre, amikor majd próbálják a jövőben kicsinyíteni vagy tagadni a bűnrészességüket? Jó valószínűségét látom annak, hogy tweetet, bejegyzést, fotót törölnek a jövőben.

A The Federalist példaként hozza a republikánusok elleni demokrata válaszcsapásra a The Washington Post újságírójának, a magát egykor konzervatívnak valló Jennifer Rubinnak a bejegyzését is, amelyben azt írta: azoknak a republikánusoknak, akik ma a választás eredményének elutasítását hirdetik, vagy arra buzdítanak, hogy ne a választók akarata érvényesüljön, esetleg alaptalanul választási csalásról beszélnek, sosem lenne szabad közhivatalt viselniük, cégek vezetőségébe kerülniük, akadémiai állást kapniuk, vagy elfogadni őket az „illedelmes” társaságokban. Van listánk. Bizony, van listája a demokrata radikálisoknak: a Trump elszámoltatási projekt azoknak a nevét gyűjti, akik valamilyen módon hozzájárultak Trump elnökségéhez. A projekt honlapján a következő missziós nyilatkozat olvasható: sosem szabad a világnak megbocsátania azoknak, akik pénzüket, idejüket vagy hírnevüket áldozták azért, hogy gyerekeket válasszanak el családjuktól, hogy növekedjen a rasszizmus és az antiszemitizmus, és gondatlanul hozzájárultak ahhoz, hogy a koronavírus-járványra adott téves válaszok miatt gondatlanul veszítsünk el emberéleteket és szenvedjünk gazdasági veszteségeket. A honlap három fő csoportra osztja azoknak a körét, akiket el kell számoltatni a jövőben: azokra, akik dolgoztak a Trump-kampányban, a Republikánus Nemzeti Bizottságnál és a hozzájuk tartozó, pénzgyűjtő szervezeteknél 2016 és 2020 között,

azokra, akik politikai kinevezettként bármilyen szerepet vállaltak a Trump-adminisztráció alatt,

és azokra, akik személyes vagyonukat és befolyásukat felhasználva finanszírozták Trumpot. A Trump elszámoltatási projektet a GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) nevű szervezet indította, amelynek elsődleges célja, hogy a melegek és leszbikusok elleni politikai döntések ellen fellépjenek. Úgy tűnik, az eredeti célkitűzést kibővítették újabb célokkal és immáron a leszámolás az LMBTQ-szervezet egyik első számú célja a Trump elszámoltatási projekttel. A GLAAD honlapján található leírás szerint a projekt célja, hogy katalogizálja azokat az LMBTQ-ellenes kijelentéseket és cselekedeteket, amelyek Trumphoz és köréhez köthetők, de ezenkívül minden „káros retorikájú, hátrányosan megkülönböztető cselekedetet és a Trump-adminisztráció kirekesztő nézeteit ” is gyűjtik. A projektnek saját Twitter-oldala is van, ahol rendszeresen posztolnak arról, hogy a Trump-támogatók milyen megnyilatkozásait gyűjtik. Ebben a tweetben éppen olyan informatikust keresnek, aki segít nekik abban, hogy nagy mennyiségben lementhessék a Trump-kampány munkatársainak Twitter-bejegyzéseit a későbbi elszámoltatáshoz. A Trump elszámoltatási projekt egyik vezetője, Hari Sevugan (aki egyébként korábban Barack Obama egyik kampánytanácsadója volt, majd a demokrata elnökjelölti előválasztáson induló Pete Buttigieg kampányában vett részt) Twitter-üzenetében azzal fenyeget meg egy kiadót, hogy bojkottálni fogja az általa kiadott könyveket, mert olyan emberrel kötöttek szerződést, aki Trumpnak dolgozott. Ezt annak kapcsán írta, hogy múlt héten a Bloomberg hírügynökség beszámolt arról: Trump egyik volt kampánymenedzsere, Brad Parscale szerződést kötött egy kiadóval egy kampánytapasztalatait összegző könyv megírására. A konzervatív elhajlással aligha vádolható Politico.com-nak nyilatkozók szerint a demokraták túl messzire mentek az elszámoltatási kampányukkal. Egy korábbi, magas rangú kormányzati tisztviselő szerint vissza fog ütni a demokratákra ez az akció. Listát készíteni politikai ellenfeleinkről, azt ígérni, elégtételt vesznek rajtuk, és embereket rájuk küldeni azért, mert más politikai pártnak dolgoztak korábban, az maga a fasizmus. A nyár végén hazánkban is tapasztalhattunk hasonló jelenséget: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a Nemzeti Színház igazgatóját, a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának elnökét, Vidnyánszky Attilát „és társait” fenyegette meg azzal, hogy „minden értelemben földönfutók lesznek”.



