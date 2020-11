Gyávák és megalkuvók – így vélekedik a magyarokról a „független” elemző

2020. november 11. 09:46

A hvg online fizetős felületén gyávának és megalkuvónak nevezi a magyarokat Somogyi Zoltán egykori műsorvezető, elemző, ellenzéki megmondóember.

Somogyi Zoltán, aki korábban az ATV műsorvezetője volt, az októberi szerencsi választási eredmény kapcsán arról értekezett a hvg.hu fizetős felületén, hogy a magyar emberek gyávák és megalkuvók. A hvg.hu üzletpolitikája láthatóan már a magyargyalázást is szeretné fizetőssé tenni.

Somogyi írásában így vélekedik: A magyar ember egyedi és bátor, ezáltal lett egyéniség az európai kavalkádban, hangsúlyozza a miniszterelnök, tudván, hogy mindenki azt szereti a legjobban magával kapcsolatban hallani, amiből hiányérzete van.

Somogyi szerint tehát a miniszterelnök nem mond igazat, mert a magyarok egyáltalán nem egyediek, nem bátrak és nem egyéniségek Európában, majd így folytatja gondolatmenetét: „Ha valaki nehezebben tanul nyelveket, duplán emlékszik arra, ha a nyelvtehetségét megdicsérik. Az az ember, aki nehezen bánik a konyhában az ételekkel, örökre szerelmes lesz abba, aki a főztjét az egekbe dicséri. Az egyébként okkal gyáva és megalkuvó embert úgy kell kenyérre kenni, hogy egyedinek és bátornak nevezzük, ezáltal egyéniségnek.”

Somogyi szavait nehéz másképp értelmezni, mint hogy a magyar emberek gyávák és megalkuvók, nem egyéniségek.

Azonban ha utánajárunk, ki is Somogyi Zoltán, azonnal tisztább képet kaphatunk arról, hogy ki ő, mit vagy kit képvisel. A szóban forgó úriember alapítója és 2019-ig vezetője volt a Political Capital nevű think-tanknek, amelynek támogatói között szerepel többek között a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok, de kiemelt partnerük – a teljesség igénye nélkül – a balliberális 24.hu, a kormányellenességéről elhíresült RTL Klub, az Átlátszó külföldi pénzekből működő portál és számos – nem mellesleg a börtönbizniszeben is érintett – Soros-szervezet, így a Transparency International, a Társaság a Szabadságjogokért és a bevándorláspárti Helsinki Bizottság is.

Az már csupán hab a tortán, hogy az akkoriban Simicska Lajos tulajdonában lévő Hír TV-ben a „független elemző” az azóta a Gyurcsány-pártba belépett Kálmán Olgával közösen vezette a csatorna 2018-as választási műsorát.

Somogyi szavai nem számítanak kirívó esetnek, a baloldalon egyáltalán nem ritka az emberek hibáztatása és lenézése.

A szerencsi időközi országgyűlési választás után az ellenzéki kommunikáció úgy állította be a nem rájuk szavazókat, hogy őket néhány kiló krumplival meg lehet vásárolni.

De emlékezhetünk a szocialista Bangóné Borbély Ildikó patkányozására, a momentumos Mécs János vidékieket sértegető megnyilatkozásaira, eszünkbe juthat a jobbikos Silhavy Máté és Z. Kárpát Dániel far-hát kommandózása, vagy akár Vona Gábor, aki úgy jellemezte a nyugdíjasokat, mint akiknek a „szemében gyűlölet lobog, szájukból pedig szennyvíz folyik”.

Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára is becsatlakozott a magyar emberek becsmérlésébe, mikor tanulatlannak nevezte a dolgozókat. Dobrevéhez hasonló véleményt fejtett ki Gulyás Balázs, köznyelvben publicistaként emlegetett ellenzéki médiaszereplő is, aki úgy fogalmazott: „Tanulatlan, vidéki, idős emberek képezik a Fidesz táborát.” Ide tartozik még Lengyel László politológus is, aki nem mellesleg jelenleg is az ELTE-n tanít. Ő úgy vélekedett a Klubrádió műsorában, hogy „csak a legnyomorultabbak szavaznak a Fideszre”.

Különösen pikánsan hatnak Somogyi és elvbarátai szavai éppen akkor, amikor a 2006-os rendőrterrort levezénylő Gyurcsány Ferenc szerint a „szeretet nyelvén kellene politizálni”.

Tokaji Gergő Máté

hirado.hu