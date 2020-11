Koronavírus - Nem csökken a fertőzöttek száma Szlovéniában

2020. november 11. 14:58

A szigorú intézkedések ellenére sem csökken az új koronavírussal fertőzöttek napi száma Szlovéniában - derült ki a kabinet szerdai közleményéből.

A kormánytagok között nincs egyetértés arról, tovább kell-e szigorítani a korlátozásokon vagy elegendőek a már meglévőek.

Tomaz Gantar egészségügyi miniszter további szigorításokat sürget. Úgy vélte: a meglévő korlátozások egyikén sem szabad enyhíteni, és legalább két hétig minden nem létfontosságú tevékenységet is be kellene szüntetni, ide értve a tömegközlekedést is.

Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter szerint ugyanakkor a válság nem csak az egészségügyet, hanem a gazdaságot is érinti. Ezért kompromisszumokra van szükség az újabb intézkedések bevezetésénél - fogalmazott.

A kormány hetente vizsgálja felül az intézkedéseket, a járványügyi adatok tükrében pedig dönt arról, enyhít-e a korlátozásokon vagy meghosszabbítja őket.

Szlovéniában jelenleg tilos a hat főnél nagyobb csoportosulás, valamint - néhány kivétellel - nem nyithatnak ki a nem alapvető fontosságú cikkeket forgalmazó boltok, a vendéglátóhelyek és a szállodák, továbbá a fodrász- és szépségszalonok. Éjszakai kijárási és napközbeni lakhelyelhagyási tilalom van érvényben, az oktatási intézmények pedig távoktatásra álltak át.

A szlovén kormány újabb egymilliárd euró (355,4 milliárd forint) értékű gazdaságélénkítő csomagot fogadott el, amellyel a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségeket szándékozik enyhíteni. A törvénytervezetet még el kell fogadnia a parlamentnek.

A csomag meghosszabbítja az eddig érvényben lévő intézkedéseket, és a tavaszihoz hasonló újakat vezet be. Néhány közülük a jövő év közepéig, de akár 2021 végéig is hatályban marad.

A kabinet kulcsfontosságú intézkedései közé tartozik a rövidített munkaidő további támogatása, a hitelmoratórium meghosszabbítása, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások adókötelezettségei határidejének eltolása. Az állam továbbá átvállalja azon vállaltoktól, amelyeknek a forgalma legalább 40 százalékkal esik vissza a járvány miatt, a költségeik egy részét is.

Szlovéniában a kabinet által szerdán közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 2217-tel 48 934-re nőtt a fertőzöttek száma. Rekordszámú, 40 beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 645-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1171-en vannak kórházban, közülük 193-at ápolnak intenzív osztályon.

A szomszédos Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt egy nap alatt 2597 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte az 72 840-et. Az elmúlt napon újabb 28 ember halt bele a betegségbe, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 893-ra emelkedett. Kórházban 1545 beteget ápolnak, közülük 178-an vannak lélegeztetőgépen.

A koronavírus-járvány elleni válaszintézkedések Horvátországban az egyik legliberálisabbak az Európai Unióban. Kötelező a maszk viselése mindenütt, de a jogi személyek kivételével a szabálysértőket nem büntetik. Az intézkedések főleg a rendezvényeken részt vevők számának korlátozásban merülnek ki, a sporteseményeket nézők nélkül lehet csak megrendezni és a vendéglátóhelyeknek legkésőbb éjfélkor be kell zárniuk.

MTI