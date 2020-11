Fidesz: ha Gyurcsányon és a baloldalon múlt volna, már kórházi ellátás se lenne

2020. november 11. 16:20

Ha Gyurcsányon és a baloldalon múlt volna, már kórházi ellátás se lenne - reagált a Fidesz szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében Gyurcsány Ferenc (DK) és Harangozó Tamás (MSZP) nyilatkozatára.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke online sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta: a kormány elveszítette az irányítást a történések felett, nem készítette fel az országot, nem készítette fel az egészségügyet, nem kezelte a válságot. Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese pedig arról beszélt, szintén sajtótájékoztatón: a "Fideszt nem érdekli a kormányzás, csak az összeharácsolt vagyon és a hatalom megtartása, nem a koronavírus-járványt akarja megállítani, hanem el akarja kerülni a felelősségre vonást".

A Fidesz úgy fogalmazott: "megkérjük Gyurcsány Ferencet és az egész baloldalt, ha már segíteni nem akarnak a védekezésben, legalább ne akadályozzák azt a folyamatos kamuhírek gyártásával és hangulatkeltéssel".

Kiemelték: a koronavírus-járvány az egész világot és egész Európát sújtja, Magyarország sem kivétel. Sok más országgal ellentétben a magyar védekezés eredményes, a magyar egészségügy állja a sarat az egyre növekvő nyomás alatt is, minden betegnek jut kórházi ellátás - írták.

A most bevezetett védelmi intézkedés célja is az, hogy lassítsák a járványt és megvédjék a kórházak teljesítőképességét - közölte a Fidesz, hozzátéve: "ha Gyurcsány Ferencen és a baloldalon múlt volna, akkor a magyar betegek teljesen kiszolgáltatottak lennének most, mert alig lenne állami kórház és fizetős lenne a kórházi ellátás, a baloldal ugyanis ezt készítette elő kormányzása alatt".

