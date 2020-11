Koronavírus - Több vidéki nagyvárosban is kötelező a maszkviselés

2020. november 11. 20:58

A tulajdonos a könyvelésen dolgozik bezárt olasz éttermében Nyíregyházán 2020. november 11-én. MTI/Balázs Attila

A parkok, zöldterületek kivételével több vidéki nagyváros teljes területére kötelezővé tették a maszkviselést a koronavírus-járvány terjedése miatt, így döntött szerdán Békéscsaba, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Sopron, Szeged, Szekszárd polgármestere is. Székesfehérváron és Veszprémben főként a belvárosra érvényes a rendelkezés.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló, szerdától hatályos kormányrendelet szerint a 10 ezer lakosúnál nagyobb települések egyes közterületein kötelező a maszkviselés, a területek kijelölése a polgármester feladata. (Sportolás során, valamint a parkokban, zöldterületeken a maszk továbbra sem kötelező.)

Békéscsabán pénteken 0 órától valamennyi közterületen, illetve nyilvános helyen - a kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - kötelező a maszk viselése - közölte Szarvas Péter polgármester szerdán a Facebookon.

Kaposváron csütörtöktől kötelező szintén minden közterületen a védőmaszk használata, kivételt a parkok és zöldterületek jelentenek - közölte Szita Károly polgármester a Facebook-oldalán. Elmondta, szerdán aláírt rendelete értelmében lezárják a csapatsportok használatára is alkalmas sporttelepeket, köztük a városligeti focigrundokat és kosárlabdapályákat, de a futókör és a kondiparkok továbbra is használhatók. A kondiparkokat és a játszótereket naponta fertőtlenítik.

Kecskeméten is csütörtöktől kötelező a maszk viselése a közterületeken és a nyilvános helyeken - írta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a közösségi oldalán.

Miskolcon ugyancsak csütörtöktől rendelte el valamennyi közterületre a kötelező maszkviselést Veres Pál polgármester. Maszkot kell viselni a piacokon is.

Nagykanizsán szintén csütörtöktől minden nyilvános helyen és közterületen kötelező a maszk viselése Balogh László polgármester rendelkezése szerint.

Vendéglátóhelyek üres teraszai Nagykanizsán, az Erzsébet téren 2020. november 11-én. MTI/Varga György

Vasárnaponként nem nyit ki a vásárcsarnok és elmarad a bolhapiac is. A szintén Zala megyei Hévízen a tófürdő nem zárt be, továbbra is vár vendégeket, ezt a gyógytó kezelője, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház közölte szerdán a közösségi oldalán.

Nyíregyházán is kötelező maszkot viselni valamennyi közterületen és nyilvános helyen, valamint a kutyafuttatókban is. Kovács Ferenc polgármester döntése értelmében a városban elmarad a hagyományos adventi programsorozat és nem tartják meg az adventi vásárt sem.

Pécsen szintén kötelező a maszkhasználat a közterületeken és az áruházak parkolóiban - közölte Péterffy Attila polgármester. Maszkot kell hordani a vásárcsarnokban és a piacokon, valamint a kutyafuttatókban is. Nem kell viszont maszk a Béke Park, a Szabolcsi Emlékpark és a Tüskésréti Szabadidőpark, továbbá a mecseki és malomvölgyi parkerdő területén.

Sopron polgármestere, Farkas Ciprián a közösségi oldalán jelentette be, hogy már szerda déltől a város egész területén kötelező maszkot viselni. Ez alól csak a zöldterületek - a parkok, a Soproni Parkerdő, az erdők, a játszóterek, a szabadtéri edzőparkok és a kutyafuttató - kivételek.

Szeged teljes belterületén szintén már szerdától kötelező a maszk viselése Botka László polgármester döntése alapján - tájékoztatott az önkormányzat.

Szekszárdon csütörtökről a város teljes közterületén kötelező lesz a maszk használata - közölte Ács Rezső polgármester.

Debrecenben nem teljes körű a rendelkezés: itt csütörtöktől a játszótereken, valamint a piacokon, vásárokon kötelező a maszk viselése.

Egerben a boltok, piacok és intézmények bejáratának 5 méteres körzetére, valamint a buszmegállókra tették kötelezővé a maszkok használatát. A vár továbbra is látogatható, ugyanakkor bezárt az Eger Termál- és Strandfürdő, valamint a török fürdő, az adventi programsorozat pedig elmarad.

Hódmezővásárhelyen a maszk viselése a piacon, a vasúti és buszpályaudvaron, valamint a buszmegállókban kötelező.

Székesfehérváron szerda éjféltől kötelező maszkot viselni a történelmi belvárosban, valamennyi közterületi parkolóban, a buszmegállókban, az autóbusz- és vasútállomásokon, a játszótereken felnőttek számára, és a kutyafuttatókban. Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatása szerint a város sportparkjai nyitva vannak, de csak egyéni sportolásra használhatók.

Szolnokon csütörtök hajnali 5 órától kötelező a maszkhasználat és megfelelő védőtávolságot kell tartani minden olyan helyen, ahol várakozni kell (bevásárlóközpont, iskola, óvoda, ügyintézés, vallásgyakorlás, buszmegállók) - közölte Szalay Ferenc polgármester a Facebook-oldalán. A nappali klubokat bezárják, az idősek ellátását, étkezését otthonukban biztosítják. Újra bevezették a vásárlási idősávot három piacon: 8 és 10 óra között csak a 65 éven felüliek vásárolhatnak.

Szombathely polgármestere, Nemény András csütörtöktől több közterületre, így a főtérre is elrendelte a védőmaszk használatát. Maszkot kell viselni a buszmegállók 10 méteres körzetében, a bölcsődék, óvodák, iskolák bejáratától 10 méteren belül, az üzletek és bevásárlóközpontok parkolóiban és a kutyafuttatókban is.

Tatabányán maszkot csak a piacokon, a termelői piacokon és a tömegközlekedési eszközökre várakozás közben kell hordani. Tatán kötelező maszkot viselni a buszmegállókban, az üzletek saját parkolóiban és a városi piacon. Esztergomban a parkokra is ajánlják a maszkviselést de nem tették kötelezővé.

Veszprémben csütörtök hajnal 5 órától kötelező maszk viselése a belvárosban, a buszmegállókban, a buszpályaudvaron, a vasútállomáson, a parkolókban és a vásárcsarnok területén. Porga Gyula polgármester azt is közölte: elmarad a Bakony Expo és a karácsonyi vásár. A tavasszal létrehozott városi segélykérő telefonszámok újra hívhatók.

MTI