Hárommillióért tervez új arculatot Karácsony főtanácsadójának testvére

2020. november 11. 22:49

Miközben Karácsony Gergely főpolgármester és a baloldal folyamatosan azt hangoztatja, hogy fel kell számolni az urambátyámviszonyokat, Misetics Bálint, fővárosi szociális főtanácsadó testvérének cége sorra nyeri a közbeszerzéseket.

Míg rendre forráshiányra panaszkodnak a balos kerületek, a párbeszédes vezetésű Budavári Önkormányzat új logót és új utcanévtáblákat is terveztet Karácsony főtanácsadója, Misetics Bálint testvérének cégével – tudta meg a Mandiner.

Miközben testvére, Misetics Bálint Karácsony Gergelynek ad lakhatási tanácsokat havi nyolcszázezerért, a főváros Misetics Mátyás cégére, a Mitte Communications Kft.-re bízta turisztikai PR-feladatait, emellett a vállalkozás a szintén párbeszédes vezetésű Budavári Önkormányzat pályázatán is simán nyert.

Ez utóbbi tender érdekessége, hogy a Karácsony párbeszédes párttársa, V. Naszály Márta polgármester vezette I. kerület eredetileg tízmillió forintos keretösszeggel hirdette meg a tendert, amit a helyi Fidesz szóvá is tett.

„Maga a pályázat szükségtelen, a koronavírus-járvány idején a pályázat időzítése, lebonyolítása kifejezetten érzéketlen és irritáló. Továbbá néhány évvel a korábbi arculatváltást követően erre ismételten pénzt áldozni egyszerű pénzkidobás” – magyarázta Jeney Jánosné kormánypárti képviselő. Hozzátette: miközben a polgármester asszony folyamatosan azt kommunikálja az elmúlt hónapokban, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzatok a bevételeik csökkenése miatt, úgy tűnik, bizonyos célokra mégis van forrás.

A Mandiner információi szerint az I. kerületben a Mitte Kft. végül alig több mint hárommillió forintos ajánlattal győzött. Ebből új logót terveznek a kerületnek, megújul a honlap, a Várnegyed című lap arculata is, az új logóval ellátott ajándéktárgyakra is javaslatot tesz a cég, megtervezik az egyéb kerületi kiadványok arculatát, továbbá látványterveket tesznek le az asztalra az utcanévtáblák áttervezésére is.

Az önkormányzat szerint a Mitte Kft. azért nyert, mert „a győztes pályázat bírálata során a vállalási ár és tevékenységek köre mellett kiemelt szempontot jelentett a pályázó releváns kulturális, turisztikai, egyházi vagy önkormányzati referenciája, a szakmai csapat igazolt művészetszakmai háttere, a kerületi branding ütemtervének részletessége és megvalósíthatósága, illetve a kerület lakóinak, civil szervezeteinek és intézményeinek bevonása”.

A Magyar Nemzet megírta: Karácsony Gergely szociális főtanácsadójának testvére, Misetics Mátyás cége megbízást kapott a fővárostól is. A Mitte Kft. a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központnak dolgozik majd, és a főváros „kedvező nemzetközi és belföldi megítélését, valamint a turizmus és kultúra előmozdítását segíti a magyar főváros, mint kiemelkedő kulturális és turisztikai desztináció pozicionálásával, valamint értékes kulturális tartalom létrehozásával”. Az ügynökség saját bevallása szerint átfogó, a turisztikai és kulturális feladatokhoz kapcsolódó tartalom- és PR-szolgáltatásokat lát majd el, magyar és angol nyelvű sajtóanyagokat készít.

Misetics Bálint A Város Mindenkié csoport tüntetésszervezője is. Karácsony főtanácsadója nevéhez fűződik a Lendvay utcai Fidesz-székház megtámadása és több kormányellenes tüntetés is.

Mint lapunk arról is beszámolt, a tüntetésszervező fiatalember készítette fel az Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjait is az egyetemfoglalásra.

