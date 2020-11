USA - Schumer: a republikánusok "megmérgezik a demokráciát"

2020. november 13. 07:49

A republikánusok "megmérgezik a demokráciát" azzal, hogy nem ismerik el Joe Biden győzelmét a múlt heti elnökválasztáson - jelentette ki Chuck Schumer, az amerikai szenátus demokrata párti frakciójának vezetője csütörtökön.

Schumer - prospect.org

Sajtókonferenciáján Schumer úgy vélekedett, hogy a kongresszus republikánus politikusai "szánt szándékkal kétségeket ébresztenek" a választás eredményei és a választási folyamat tisztasága iránt. Szerinte ennek oka az, hogy a republikánusok "félnek" Donald Trump amerikai elnöktől. "Megosztó és nagy harcokkal járó elnökválasztást éltünk meg. De a republikánusok ahelyett, hogy az ország összefogására törekednének, hogy legyőzhessük közös ellenségünket, a Covid-19-et, tagadják a valóságot, és megmérgezik demokráciánk alapját" - fogalmazott.



Schumer ezzel arra utalt, hogy befolyásos republikánus törvényhozók támogatják Donald Trump jogászainak perkereseteit az egyes tagállamokra vonatkozó választási eredményeket illetően.



A kongresszus republikánus tagjai közül eddig csak ketten - Mitt Romney Utah és Susan Collins Maine állam szenátora - gratulált Joe Bidennek, Donald Trump demokrata párti kihívójának.



Közben több republikánus szenátor, köztük John Cornyn Texasból, James Lankford Oklahomából vagy Ron Johnson Wisconsinból sürgette a Fehér Házat, hogy tegye lehetővé Bidennek a hozzáférést az elnöknek összeállított napi hírszerzési jelentésekhez.



Cornyn szenátor újságíróknak azt mondta, ez a kérés "nem hordoz magában nagy kockázatot".



Az oklahomai Lankford viszont leszögezte: a szigorúan titkos jelentésekhez történő hozzáférést nem szabadna lehetővé tenni. Szerinte ugyanakkor korlátozott mértékben Kamala Harris alelnökjelöltnek is lehetővé kellene tenni a napi hírszerzési összegzések elolvasását.



Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus frakciójának vezetője ellenzi a hírszerzési információk továbbítását. Azt mondta: Biden "jelenleg nem elnök, s nem tudom, január 20-án (a beiktatási ünnepségen) ő lesz-e az elnök".



John Ratcliffe, a valamennyi amerikai hírszerzési szervezetet összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője kijelentette: nem adhat információkat Bidennek és munkatársainak mindaddig, amíg a hatalomátadás folyamata nem kezdődik meg hivatalosan.



Mindazonáltal bizonyos hírszerzési információkat Joe Biden is megkap azóta, hogy augusztusban ő lett a demokraták elnökjelöltje.



Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke újságíróknak úgy fogalmazott: Biden öt évtizedet töltött el a politikában, és a republikánusok segítsége nélkül is remekül meg tudja oldani a hatalomátadást. "Ismeri a terepet" - fogalmazott Pelosi.



Joe Biden csütörtökön megbeszélést folytatott Ferenc pápával is, akinek "megköszönte az áldását". A csütörtök este kiadott közlemény szerint Biden késznek mondta magát együttműködni a katolikus egyházfővel olyan kérdésekben, mint a szegények megsegítése, a klímaváltozás vagy a migránsok és menekültek befogadása.



MTI